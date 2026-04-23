Slušaj vest

Meril Strip je otkrila da nema nameru da objavi memoare. Slavna 76-godišnja glumica gostovala je s kolegama iz filma "Đavo nosi Pradu 2" - En Hatavej, Emili Blant i Stanlijem Tučijem - u emisiji "Front Row" voditelja Endija Koena na SiriusXM-u.

Na pitanje koje zanima mnoge obožavatelje knjiga dala je vrlo jasan odgovor. "Ne, ne", rekla je odmah, odbacivši mogućnost da napiše svoju životnu priču.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Koen je primetio koliko je brzo odgovorila, na šta je Strip dodala: "Bilo bi previše dosadno. Ozbiljno." Na njegovu nevericu glumica je pokazala na Tučija, koji se i sam okušao u pisanju. "Da, verujte mi", dobacio je Tuči kroz smeh. Iako je bila tema brojnih biografija, Strip nikada nije napisala memoare, prenosi Index.hr.

Uprkos tome, priznala je da rado čita tuđe autobiografije. Potvrdila je da je pročitala "fantastične" memoare Barbre Strejsend pod naslovom "My Name Is Barbra". "Pa nisam luda. Slušala sam audio-knjigu, to je bio jedini način", rekla je. O samoj Strip objavljeno je više biografija, uključujući knjigu Majkla Šulmana iz 2016. "Her Again: Becoming Meryl Streep".

Foto: Printscreen/Youtube/Vogue

Gostovanje je organizovano povodom promocije nastavka filma u kom Strip ponovo tumači Mirandu Pristli, glavnu urednicu časopisa Runway. U nastavku joj se ponovo pridružuju Hatavej, Blant i Tuči, uz reditelja Dejvida Frankela i scenaristkinju Alin Broš Maken.

Tokom emisije govorila je i o inspiraciji za lik, Ani Vintur, kao i o mogućem povratku na Brodvej, gde je poslednji put nastupila 1977. godine. "Đavo nosi Pradu 2" u bioskope stiže 1. maja, a Meril Strip će se pojaviti i u Netflixovoj miniseriji "The Corrections".

