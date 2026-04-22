Slušaj vest

Mlada i talentovana glumica Mina Sovtić nedavno dospela u žižu javnosti kada je otkrila da je već godinama razvedena. Kao dete poznatih roditelja često je pod lupom javnosti pa je neke stvari iz svoje privatnosti ipak uspela da sakrije.

Ćerka Anice Dobre i Miće Sovtića progovorila je i o odnosu sa roditeljima, te priznala da se u jednom periodu svog života ponašala kao da je ona mama.

Foto: ATA images

-Više sam bila mamina mezimica. Tata je sebe sad pronašao u ulozi dede. Mislim da je tad bio zatvoreniji i da je sa godinama omekšao, sad zdravije pokazuje emocije. To se često desi, taj sindrom muškarca, samo u jednom trenutku sazru. Nekad je to bilo sa 40 godina, sad je sa 60 -rekla je Mina kroz smeh u "Podkastu u pidžamama" i dodala:

-Šalim se, imam je divne prijatelje koji su postali roditelji sa 28 i potpuno ušli u to. Ipak, nekako tad je vreme bilo drugačije, mora i to da se kaže. On je omekšao, a mama je bila emotivno otvorenija, tako da smo mi uvek bile bliske, ali smo se uvek i koškale. Često je da kada su majka i ćerka bliske, tu postoji i neka vrsta neslaganja, pogotovo jer su nam različiti temperamenti - rekla je ona i otkrila da li je sa Anicom više prijateljica ili dominira odnos roditelj - dete.

1/6 Vidi galeriju Mina Sovtić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

- Mi se klackamo u tom odnosu mame i ćerke samo kad sam ja više bila mama. Zato što sam ja uvek bila ozbiljna, mislila sam da sam bolja od nje i da znam više. Davala sam joj savete sa mojih deset godina, sa šesnaest sam joj pisala govore, uvek sam imala tu neku zrelost- rekla je glumica.