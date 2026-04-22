Zvezda rijaliti šoua "Storage Wars“, Darel Šits, preminuo je u 67. godini. Policija je saopštila da je Šits navodno preminuo od prostrelne rane na glavi koju je sam sebi naneo, prenosi TMZ.

Policiji je stigla prijava o preminuloj osobi u kući u kojoj je živeo Darel, oko 2 sata ujutru u sredu, zbog čega su odmah hitno reagovali.

Kako se navodi, Šits je na licu mesta proglašen mrtvim, a njegovo telo prebačeno je u kancelariju medicinskog istražitelja okruga Mohave.

Darrel je bio jedan od omiljenih učesnika emisije "Storage Wars", pre nego što se povukao u Lejk Havasu u Arizoni, gde je vodio antikvarnicu.

U martu 2019. godine hospitalizovan je nakon srčanog udara, posle čega je morao na operaciju.

Poslednji put je snimljen u decembru 2016. godine u Holivudu, kada je govorio o ugovornim sporovima i svom odnosu sa televizijom A&E.

Portparol A&E-a izjavio je za TMZ: "Tužni smo zbog smrti voljenog člana naše porodice 'Storage Wars', Darela 'The Gambler' Šitsa. Naše misli su uz njegovu porodicu i najbliže u ovom teškom trenutku."

Tokom karijere, Darel Šits se pojavio u ukupno 163 epizode "Storage Wars", a gostovao je i u emisijama Džeja Lena i Rejčel Rej.

