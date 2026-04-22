Zvezda rijaliti šoua "Storage Wars“, Darel Šits, preminuo je u 67. godini. Policija je saopštila da je Šits navodno preminuo od prostrelne rane na glavi koju je sam sebi naneo, prenosi TMZ.

Policiji je stigla prijava o preminuloj osobi u kući u kojoj je živeo Darel, oko 2 sata ujutru u sredu, zbog čega su odmah hitno reagovali. 

Kako se navodi, Šits je na licu mesta proglašen mrtvim, a njegovo telo prebačeno je u kancelariju medicinskog istražitelja okruga Mohave.

Darrel je bio jedan od omiljenih učesnika emisije "Storage Wars", pre nego što se povukao u Lejk Havasu u Arizoni, gde je vodio antikvarnicu.

U martu 2019. godine hospitalizovan je nakon srčanog udara, posle čega je morao na operaciju.

Poslednji put je snimljen u decembru 2016. godine u Holivudu, kada je govorio o ugovornim sporovima i svom odnosu sa televizijom A&E.

Portparol A&E-a izjavio je za TMZ: "Tužni smo zbog smrti voljenog člana naše porodice 'Storage Wars', Darela 'The Gambler' Šitsa. Naše misli su uz njegovu porodicu i najbliže u ovom teškom trenutku."

Tokom karijere, Darel Šits se pojavio u ukupno 163 epizode "Storage Wars", a gostovao je i u emisijama Džeja Lena i Rejčel Rej.

Ne propustitePop kulturaUmro bivši učesnik Velikog brata nakon duge i teške bolesti (VIDEO)
Džejms Vejl.jpg
Pop kulturaUmrla čuvena pevačica i glumica: Postala zvezda sa 16, a vest o smrti podelila njena ćerka
Luča Moreno, meksička glumica i pevačica, preminula u 86. godini života (2).jpg
ŽivotBodlja mu je prošla kroz grudi kao vruć nož kroz puter: Smrt Lovca na krokodile je snimljena, samo je mirno pogledao i rekao...
stiv-irvin.jpg
Pop kulturaDok joj je život visio o koncu, muž je uživao s ljubavnicom: Na dan operacije mozga saznala istinu o njemu
senon-doerti0790222998.jpg

