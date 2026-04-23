Naša poznata glumica Anita Mančić pre nekoliko godina stavila je tačku na brak sa Bojanom Dedićem, nakon više od dvadeset godina zajedničkog života. Vest o razvodu dospela je u javnost tek kasnije, što nije iznenadilo mnoge, budući da je glumica o privatnim temama oduvek govorila veoma retko.

Anita je sada bez zadrške progovorila o savremenim ljubavnim odnosima, brakovima i životu u samoći, ističući da ne oseća žaljenje zbog toga što trenutno nema partnera.

Foto: Nebojša Babić

"Često sam sama sebi rekla 'uh, baš divno što sam sama'. Kada gledam neke odnose kakvi su, onda nekako pomislim da je meni fantastično. Još nisam srela neki odnos da mogu sebi da kažem 'baš mi je krivo, trebala sam da imam nekog'", rekla je u podkastu Velike priče.

„Muškarac ovde ne stari, a žena odmah postaje starica“

Glumica se osvrnula i na položaj žena u društvu, posebno onih u zrelijim godinama, navodeći da često izostaje međusobna podrška.

Foto: Vukica Mikača

"Generalno, naša sredina nije kvalitetna, jer ja gledam neke žene, takođe, koje su u godinama, tu ne postoji solidarnost. Ta stavka je retka pojava, jer i te žene tebe posmatraju kao staricu, kao da nemaju ogledalo. Onda se prema tebi ponašaju jako loše, kao i muškarci koji su ovde neprikosnoveni, ovde muškarac ne stari. On je večito mlad, a mi smo starice bez kojih oni ne mogu da žive", rekla je Anita u podkastu "Velike priče".

Deset godina borbe da postane majka

Anita Mančić ranije je otvoreno govorila i o jednoj od najtežih životnih tema – dugogodišnjoj borbi za potomstvo. Kako je priznala, godinama je pokušavala da se ostvari kao majka, ali bez uspeha.

Foto: Marina Lopičić

"Deset godina vodila sam tešku borbu da postanem majka. Nažalost, bezuspešno. To je veliki atak na organizam. Telo je počelo da se buni, zato sam odustala od te borbe. Razmišljala sam i da usvojim dete", istakla je ona svojevremeno za "Blic ženu" i dodala:

„I ovo je život i može da bude lep“

Glumica je istakla da je s vremenom naučila da prihvati stvari koje ne može da promeni i da sreću pronađe u drugim segmentima života.

Vojin Ćetković i Anita Mančić u seriji Tajne vinove loze Foto: Miša Obradović

"Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno... Postoje oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje.. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep. Kad me stigne tuga, ućutim se da je preživim. Kad bih zbog nekih stvari počela da plačem, nikad ne bih prestala. Zato ne počinjem".

Podrška

Bez ustručavanja, odlučila je da podeli sopstveno iskustvo kako bi ženama koje prolaze kroz isti proces pružila informacije i osećaj da nisu same.

Foto: Damir Dervišagić

"Nemam problem da govorim o intimi ukoliko to ima smisla. Recimo, ja sam govorila o veštačkim oplodnjama kad je to bio tabu, iz potrebe da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao i ja, a nemaju dovoljno informacija o tome. Ima li veće intime? Pre deset godina otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenja za to", rekla je glumica.

Video: Anita Mančić prima nagradu Dobričin prsten