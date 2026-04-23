Glumica Blejk Lajvli tvrdi da je zbog navodne kampanje blaćenja koju su protiv nje vodili kolega Džastin Baldoni i njegova produkcijska kuća "Wayfarer Studios" pretrpela ogromnu finansijsku štetu i gubitak u iznosu od više od 290 miliona dolara.

U sudskim dokumentima Blejk Lajvli navodi da je izgubila više od 290 miliona dolara (oko 250 miliona evra) zarade i budućih poslovnih prilika jer je u javnosti predstavljena kao "zla devojka".

Prema novim sudskim dokumentima podnetim 17. aprila, Lajvli tvrdi da je zbog Baldonijevih pokušaja da joj naruši ugled pretrpela finansijsku štetu od oko 36,5 do 40,5 miliona dolara. Navodi da je pritom opisivana izrazima poput "neempatična", "nasilnica" i "zla devojka".

Pozivajući se na svoju stručnjakinju za komunikacije dr Ešli Hamfrejs, Lajvli takođe tvrdi da su je izjave Baldonijevog advokata Brajana Fridmana koštale dodatnih 24,3 miliona dolara.

U dokumentima se navodi da je Hamfrijs do tog iznosa došla procenjujući domet tih izjava i njihov uticaj na internetu, na osnovu čega je izračunala konkretnu novčanu štetu.

Njeni stručnjaci takođe procenjuju da je zbog izgubljenih poslovnih prilika u periodu od avgusta 2024. do avgusta 2029. ostala bez između 34,3 i 87,8 miliona dolara prihoda od filmskih i televizijskih projekata.

Tvrdi i da su njene kompanije Betty Booze i Blake Brown zbog sudskog spora pretrpele pad profita od 39,6 do 143,5 miliona dolara. Pored toga, glumica traži između 250.000 i 400.000 dolara odštete za duševni bol, fizičku patnju i poniženje.

Odbrana: njen ugled je već bio narušen

Ukupni odštetni zahtev sada prelazi 290 miliona dolara, što je znatno više od 161 miliona dolara za koje je ranije tvrdila da je izgubila tokom 2025. godine.

Advokati Džastina Baldonija odgovorili su na nove tvrdnje navodeći da opisi poput "zla devojka", "nasilnica" i "teška za saradnju" nisu dodatno narušili njen ugled.

Tvrde da su se takve tvrdnje o njenom karakteru pojavljivale i pre nego što je Lajvli počela da sarađuje s Baldonijem i Wayfarerom.

Pozadina spora

Lajvli je tužila Baldonija za seksualno uznemiravanje, uz tvrdnje o neprimerenom ponašanju tokom snimanja filma. Baldoni je optužbe odbacio. Nakon toga, Baldoni je podneo protivtužbe protiv Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa zbog, između ostalog, iznude i klevete, ali je sudija Luis J. Liman odbacio većinu tih tužbi.

