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Autor kultnih pesama kao što su "I drove all night" ili, primera radi, "Pretty woman", Roj Orbison, oduvek je bio prepoznatljiv po vrcavim ritmovima i sunčanim naočarama, no iza osmeha se krila nezamisliva tuga.

U samo dve godine je ostao bez supruge Klodet i dva sina. Podsetimo, roker se prvi put oženio u 21. godini sa Klodet Frejdi koja je imala samo 17 godina. Iako je njihov brak uzdrman sedam godina kasnije zbog njegovih neverstava, par je ipak dao ljubavi drugu šansu, a potom su dobili i tri sina.

U galeriji pogledajte fotografije Roja Orbisona:

1/3 Vidi galeriju Roj Orbison Foto: Printscreen/Youtube/RoyOrbison

Interesantno je da je pesma "Pretty woman", koju pamtimo i iz istoimenog filma sa Džulijom Roberts, nastala dok je pisao muziku, a Klodet se spremala za izlazak.

Orbison ju je pitao da li joj treba novac, a onda je odgovorila "Lepim ženama ne treba novac"- rečenica koja je kasnije postala stih kultne pesme.

Poslušajte kultnu numeru:

Nažalost, usledila je tragedija koja je promenila njihov život. Vozio je motore sa suprugom kada se ispred njih stvorio kamion. Muzičar je bukvalno gledao Klodet kako je pri udaru sletela s motora i na mestu ostala mrtva.

Nesreće tu nisu stale. Samo dve godine kasnije, izgubio je decu dok je bio na turneji po Engleskoj. Sinovi su za to vreme boravili u porodičnoj kući, a pazili su ih njegovi roditelji. Međutim, izbio je požar, a vatra je tako brzo zahvatila dom da je već bilo kasno kada je stigla pomoć.

Desetogodišnji Roj Devejn i šestogodišnji Entoni King već su tragično izgubili živote. Najmlađeg Veslija iz plamena su izvukli Rojevi roditelji. Vest o smrti dva deteta dotukla je Roja koji se već nosio teško sa gubitkom supruge.

Iako je gubitak sinova ostavio nezamislive posledice, Roj je morao da nastavi dalje zbog sina koji je preživeo, a u tome mu je mnogo pomogao najbolji prijatelj Džoni Keš koji je i živeo u njegovom komšiluku.

Roj je ponovo 1969. godine pronašao ljubav sa Barbarom Jakobs, Nemicom koja će mu na kraju postati druga žena.

Zajedno su dobili još dva sina, Aleksa i Roja Keltona, a Robinson je uvek isticao da su ga ona i sinovi spasili potpunog mraka.

Nažalost, Roj Orbison preminuo je u 52. godini nakon serije infarkta, 6. decembra 1988. u Hendersonvilu.

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