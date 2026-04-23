Sloboda Mićalović godinama unazad važi za jednu od najlepših srpskih glumica, a pre nekoliko godina našla se u istom kadru i Monikom Beluči - ženom čija je lepota ušla u legendu.

Podsetimo, njih dve spojio je Emir Kusturica "Na Mlečnom putu", a iako je od snimanja prošlo deset godina, na mrežama se i dan-danas pojave scene iz pomenutog ostvarenja.

Jedan od viralnijih snimaka koji je svojevremeno podelila i sama Sloboda Mićalović je trenutak kada namešta dekolte dok se Beluči češlja.

Vreli kadrovi usijali su mreže, i gotovo da nema osobe koja nije hipnotisano gledala u lepu Srpkinju koja je uspela da zaseni čak i samu Moniku.

Inače, interesantno je da između dve umetnice nikada nije postojalo zavisti, niti ljubomore, te su i dan-danas dobre prijateljice i redovno komentarišu jedna drugoj fotografije na mrežama, a Beluči je u više navrata i otvoreno govorila koliko je oduševljena Slobodom.

Monika Beluči i Sloboda Mićalović Foto: Marina Lopičić

Zanimljivo je i da su se, nakon viralnog snimka iz "Mlečnog puta", mnogi setili i scene sa same premijere, kada je Beluči očarano gledala u Mićalovićevu koja se na crvenom tepihu pojavila u fantastičnoj kreaciji koju je potpisala njena tetka, Verica Rakočević.

Ne propustitePop kulturaOvo je jedina fotografija sa venčanja Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića koja je izašla u javnost: Ono što je glumac nosio u ruci je urnebesno
Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović svečano obučeni
KulturaVekovi ga skrivali, a jedan čovek ovih dana uočio i otkrio: Na "Anđelkinoj kapiji" u Trebinju pronađen natpis
Pop kulturaBazen i bajkoviti prizor na Dunav: Imanje našeg najpoznatijeg glumačkog para nadomak Beograda je raj u prirodi
Vojin Ćetković Sloboda Mićalović na letovanju voze gliser
Pop kulturaSloboda Mićalović šminkala Andriju Miloševića, pa nastao haos: Glumac počeo da menja boje "Šta je bre ovo?!"
Andrija Milošević

 VIDEO: Monika Beluči

Monika Beluči Izvor: Instagram/monicabellucciofficiel