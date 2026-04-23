.Jovana i Andrea Rajačić su godinama veoma bliske sa Viktorijom Bekam i njenim suprugom Dejvidom Bekamom. Pravi bum se desio kada je čuveni par pre nekoliko godina javno čestitao Jovani rođendan.

"Srećan rođendan. Volimo te mnogo. Poljupci", napisala je Viktorija Bekam na Instastoriju, a istom fotografijom čestitku je uputio i njen suprug.

Viktorija je čestitala Jovani rođendan Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

Jovana je rođena u Sarajevu. Uz sestru Andreu je jedina Srpkinja koju Bekamovi prate na Instagramu. Viktorija je 2021. godine objavila na popularnoj društvenoj mreži saradnju sa atraktivnom brinetom. Tada je Jovana "preuzela" njen profil, što je izazvalo bombastične reakcije.

Jovana Rajačić je fitnes instruktorka i poslovna žena. Suosnivačica je agencije ONUS, koja se bavi dizajnom teretana, velnes savetovanjem i brend strategijom.

Jovanina čestitka Viktoriji Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

Završila je master studije iz oblasti međunarodnog marketinga u Americi, a iza sebe ima višegodišnji staž u agenciji globalnih komunikacija. Sarađivala je sa brojnim medijima, influenserima, velikim brendovima i na kraju sa Bekamovima.

Andrea Rajačić udata za Tjerija Anrija

Jovana i Andrea su ćerke poznatog plastičnog hirurga, profesora doktora Nebojše Rajačića, koji je godinama radio u Kuvajtu. Njihova majka Tatjana je profesorka ruskog jezika.

Andreina čestitka Viktoriji Foto: Printscreen/Instagram/victoriabeckham

Andrea je poput sestre studirala u SAD. Uspešno se bavila manekenstvom u Baresloni, gde je upoznala čuvenog fudbalera Tjerija Anrija, dok je igrao za klub Bareslona.

Par je u vezi od 2008. godine, ubrzo nakon što se Anri razveo od prve supruge, manekenke Kler Meri, sa kojom ima ćerku Teu. Slavni fudbaler je u braku sa Andreom dobio troje dece, Tristana, Gabrijela i Tatijanu. Supruzi je ove godine čestitao rođedan na srpskom jeziku: "Srećan rođendan, volim te". Spekulisalo se da je vezu sa Srpkinjom počeo dok je još bio oženjen Kler Mari.

Kako je Dejvid Bekam suvlasnik FK Inter Miami CF, stacioniranog na Floridi, Anri i Andrea viđali su se u društvu čuvenih Britanaca i u Majamiju, prateći fudbalske utakmice.

