Britanski glumac i komičar Rasel Brend priznao je da je imao seks sa šesnaestogodišnjakinjom kada je imao 30 godina. Sada pedesetogodišnjak koji je prošle godine optužen izjasnio se da nije kriv po dve tačke optužnice za silovanje, jednoj tački optužnice za nepristojan napad i dve tačke optužnice za seksualni napad na četiri žene između 1999. i 2005. godine.

U februaru se na londonskom sudu izjasnio da nije kriv po dve dodatne tačke optužnice za silovanje i seksualni napad pre skoro dve decenije.

Priznanje

Kada je upitan o optužbama protiv njega u emisiji „Šou Megin Keli“, gospodin Brend je opisao svoje postupke kao „eksploatatorske“, a takođe je pomenuo da je starosna granica za seksualni odnos u Ujedinjenom Kraljevstvu 16 godina.

„Hvala vam, Megin Keli, što ste mi dali milost da se posebno osvrnem na vaš bes, koji je potpuno legitiman i prepoznatljiv“, rekao je. „I čista činjenica je da je u Evropi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, odakle ja dolazim, starosna granica za pristanak 16 godina, i ja sam spavao sa šesnaestogodišnjakinjom kada sam imao 30 godina.

„Ali kada sam imao 30 godina, bio sam sasvim drugačija osoba. Bio sam mnogo mlađi i bio sam nezreo tridesetogodišnjak.“

„Slava donosi neravnotežu moći“

Gospodin Brend je dalje rekao da je njegovo „seksualno ponašanje u prošlosti bilo sebično“ i da je njegova slava podstakla priliku za „beskrajni pristanak“.

„Seks uz pristanak, zapravo, sa raznim ljudima kada postoji jaka razlika u moći - jer postoji kada ste poznati muškarac koji ima sposobnost da privuče žene koju sam ja imao u to vreme - mislim da uključuje eksploataciju.“ Mislim da je to eksploatatorstvo“, rekao je.

„Svestan sam da je moje seksualno ponašanje u prošlosti bilo sebično i da nisam dovoljno razmatrao, gotovo nimalo, pretpostavljam, zapravo, kako taj seks utiče na druge ljude.

„Ono što mi je slava dala i što je moja zavisnost podstakla bila je prilika za beskrajni pristanak, što me je dovelo do toga da budem hedonista i budala, i eksploatator žena, a to je pogrešno.

„I to je nešto što treba iskupiti, rešiti i iskupiti.“

Gospodin Brend je trebalo da se pojavi pred sudom u junu po pet tačaka optužnice, pre nego što je u decembru optužen za dva dodatna krivična dela.

U martu je londonski sudija rekao da će suđenje po sedam tačaka optužnice gospodina Brenda za silovanje i seksualni napad na šest žena početi u oktobru. Očekuje se da će trajati do osam nedelja.

Od zvezde do kontroverzi

Redovno pojavljivan na britanskim ekranima 2000-ih, komičar je bio poznat po svom ekstravagantnom stilu i izgledu, a radio je i kao radio voditelj za BBC.

Gospodin Brend je nekada bio oženjen američkom pevačicom Kejti Peri, ali su se razveli 2012. godine nakon 14 meseci braka.

Takođe je glumio u nekoliko filmova, uključujući „Dovedi ga do Grka“ iz 2010. i „Zaboraviti Saru Maršal“ iz 2008. godine.

Do početka... Gospodin Brend je 2020-ih godina nestao iz mejnstrim kulture i od tada se uglavnom pojavljivao na internetu, iznoseći svoje stavove o američkoj politici i slobodi govora.

Video: Preko 40% mladih misli da je okej udariti šamar devojci