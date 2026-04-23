Slušaj vest

Televizija Slovenijaće umesto Evrovizije, s kojeg su se prethodno povukli zbog učešća Izraela, gledaocima ponuditi poseban tematski programski set pod nazivom "Glasovi Palestine", između 10. i 20. maja.

Najavili su da će emisija kroz filmove, dokumentarce, talk show emisije i analize osvetliti priče ljudi i širi kontekst aktuelnih događaja na Bliskom istoku.

Serijal donosi raznolike perspektive, od ličnih iskustava pojedinaca do širih društvenih i političkih pitanja i otvara prostor za razmišljanje o jednoj od ključnih tema savremenog sveta.

Zanimljivo je da se termini emitovanja emisija poklapaju s terminima polufinalnih i finalne emisije Evrovizije.

evrovizija 2026.png
Evrovizija Foto: Printscreen/ YouTube/ Eurovision Song Contest

"Ovim programskim setom, RTV Slovenija nastavlja ispunjavati svoju javnu misiju - ponuditi gledaocima dubok, verodostojan i višeslojan sadržaj koji podstiče razumijevanje, dijalog i kritičko razmišljanje o aktuelnim globalnim problemima", poručili su s RTV Slovenija.

Podsetimo, Slovenija je bila jedna od zemalja koje su nakon prošlogodišnje skupštine Evropske radiodifuzne unije odustale od učešća na Evroviziji nakon što se nije glasalo o izbacivanju Izraela iz takmičenja.

Uz Sloveniju od ovogodišnjeg učešća odustale su i Španija, Irska, Island i Nizozemska.

Takmičenje za Evroviziju će se održati u Beču, i to 12. i 14. maja polufinalne emisije, dok je finale zakazano za 16. maj.

Srbiju predstavlja grupa Lavina s pesmom "Kraj mene".

(Kurir.rs/B92)

