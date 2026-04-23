Adrijana Lima (44) sarađivala je sa brendom Victoria's Secret od 2000. do 2018. Smatra se jednim od najuticajnijih modela u istoriji ove modne kuće koja postoji od 1977. godine.

Lima se vratila manekenstvu i pomenutom brendu 2025. kada se pojavila na godišnjoj reviji VS u Njujorku. Pojavljuje se sada u kampanji posebno namenjenoj za Majčin dan, a pridružile su joj se ćerke Valentina (16) i Sijena (13), koje je dobila u braku sa bivšim mužem, proslavljenim košarkašem Markom Jarićem.

Podsetimo, čuvena manekenka je od 2023. sa filmskim producentom Andreom Lemerom sa kojim ima sina Sajana (3).

"Po uzoru na mamu", tako se zove kampanja u kojoj sa svojom decom učestvuju i manekenka Elsa Hosk i Jasmin Tuks. "Bilo je kao san i ispunjena sam kao majka", rekla je Adrijana Lima za People.

Adrijana Lima, koja se sa ćerkama pojavila nedavno na Koačeli, otkrila je da obe njene ćerke maštaju da jednog dana ostvare velike karijere - jedna želi da bude glumica, a druga model. „Imati ovu priliku da one i ja budemo zajedno na fotografisanju, bilo je zaista magično. Bio je to veoma poseban trenutak, posebno za Dan majki. I to je bio dan koji neću zaboraviti, i mislim da je to dan koji ni one neće zaboraviti u svom životu. To je njihovo prvo profesionalno fotografisanje".

Autor fotografija je Zoi Grosman, Lima, Valentina i Sijena se na slikama ponašaju kao da su kod kuće. Nose nekoliko udobnih komada odeće Viktorijas Sikret koji su savršeni pokloni za mamu.

„Mislim da nam je omiljena ona na kojoj ležimo na kauču. Ja sam dole, Valen je gore, a Sijena je na meni - to je kao sendvič majke i ćerke“, kaže ona uz smeh i dodaje: "I mi to zaista radimo. Oni to rade. U našoj kući, nas je sedmoro. Dakle, to radimo, svi mi, na mom mužu".

Podsetimo, sa Adrijanom Limom, njenom decom i suprugom žive i deca Andrea Lemera iz njegovog prvog braka, Mia i Lupo.

Lima o buudćnosti svojih ćerki rekla sledeće: "Pa, uvek im kažem da ću podržavati sve što ih čini srećnim. Videla sam industriju, poznajem sve i osećam se sigurno. Osećam se sigurno u vezi sa njima. Ako ne promene mišljenje, moguće je da mogu da rade zajedno. Sve dok budu želele da budu u modnoj industriji, mi ćemo ih podržavati., A ako žele da to promene i potraže nešto drugo, i to je u redu".

Ali iako Limine ćerke imaju manekenske ambicije, Lima kaže za PEOPLE da im nije dala bilo kakve smernice za poziranje za ovu kampanju. Umesto toga, pustila ih je da rade ono što im se činilo prirodnim. Šali se, međutim, da je „nisu ni pitale“.

