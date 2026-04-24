Glumica Marija Petronijević pre nekoliko godina donela je odluku koja joj je u potpunosti promenila životni pravac. Napustila je Beograd i gradski ritam zamenila mirom sela, preselivši se u mesto Visibabe, gde danas ima pravo seosko domaćinstvo.

U novom okruženju, daleko od gradske gužve i javnog života, Marija vodi potpuno drugačiju svakodnevicu – obrađuje zemlju, bavi se stočarstvom i živi u skladu sa prirodom.

Sada je svoje pratioce obradovala prizorima iz bašte, gde je započela novu sezonu radova.

Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

Zasadila paradajz i podelila sadnice

Glumica je otkrila da je ovih dana posvećena sadnji paradajza, ali i da je deo sadnica odlučila da pokloni onima koji su bili strpljivi i sačekali.

Reč je o, kako je navela, organskoj sorti šljivara koja se u njenoj porodici čuva više od četiri decenije.

Marija je u svojoj poruci otvoreno govorila i o vremenu u kom živimo, ističući da je strpljenje postalo retkost.

- Danas ne samo da će biti posađen paradajz, nego će biti poslat i onima koji su imali dovoljno strpljenja. U pitanju je organski šljivar, više od 40 godina čuvan. Živimo u vremenu u kom nam strpljenja nedostaje, a novi trendovi su nas učinili nestrpljivima. Neki su me požurivali, neki su bili vidno besni što im paradajz nije stigao kada su oni zamislili, iako je to poklon sa moje strane, dok su neki rekli hvala - navela je glumica.

Marija Petronijević život na selu Foto: Printscreen/ Instagram/ petronijevic.marija

Dodala je da broj sadnica koje je podelila nije veliki, nešto više od stotinu, kao i da je spakovala tridesetak paketa koji su poslati istog dana.

- I kroz život neka vas vodi ono „strpljen – spašen“. Hvala svima i neka vam se primi i rodi sve što posejete i posadite. Ja svoj tek sadim danas ili sutra - poručila je Marija.

Život na selu, stoka i svakodnevni rad

Marija Petronijević danas živi potpuno drugačijim tempom. Na svom imanju ima stoku, obrađuje zemlju i svakodnevno učestvuje u poslovima koji su deo seoskog života.

Za nju, kako je više puta pokazala na društvenim mrežama, to nije samo promena mesta stanovanja, već i životna filozofija – povratak prirodi, radu i jednostavnijem ritmu.

Suprug kao najveća podrška u životu i poslu

Glumica je dugo čuvala privatnost kada je reč o porodici, ali je poznato da sa suprugom ima troje dece. Kako ističe, on joj je najveća podrška u svemu što radi.

Mariju Petronijević publika je upoznala u seriji "Selo gori, a baba se češlja" Foto: Instagram/petronijevic.marija, Printscreen

- Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva, jer kada god dođe do krize ili teške odluke u kojoj treba racionalno postupiti, on je tu - ispričala je Marija.

Prenela je i njegovu opasku na temu javnog interesovanja za njihov život na selu, uz dozu ironije i realnosti:

- Bilo bi u redu da se bave sa mnom kada bih bio Žan-Pol Sartr, a ti Simon de Bovoar, tada bi imalo o čemu da se piše. Ovako, šta da se piše – koliko sam ovaca danas jurio po livadi ili koliko je mleka dala neka ovca? Sačekajmo da vidimo rezultate rada, pa možda i ima o čemu da se piše, ali ne o meni lično, nego o procesu, da bi i drugi mogli to da primene - prenela je glumica njegove reči.

Aktivna na mrežama i posvećena životu na farmi

Marija je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz svog svakodnevnog života na selu. Njeni pratioci imaju priliku da vide kako izgleda rad na farmi, ali i porodična svakodnevica daleko od gradske scene.

Marija Petronijević kao doktorka Ivana u seriji Selo gori a baba se češlja Foto: Printscreen

- Da nema njega, možda ne bi bilo ni gazdinstva. On je tu kada treba doneti važne i racionalne odluke.

Dodala je i da bi jednog dana volela da piše o praktičnim stvarima sa imanja:

- Možda ću jednog dana pisati o tome kako se poboljšava kvalitet mleka ili o stočarskim procesima, a ne o tome koliko smo ovaca jurili po livadi - zaključila je Marija Petronijević.

