Modna dizajnerka Viktorija Bekam koja je godinama negovala prepoznatljivu tamnosmeđu kosu uz suptilne pramenove u medenim i „bronde” nijansama, sada je odlučila da napravi ozbiljan zaokret. Na gostovanju u emisiji Today 21. aprila, predstavila je potpuno novu boju kose - bogatu, puterasto plavu nijansu koja već na prvi pogled najavljuje novu beauty fazu.

Ova promena dolazi tik pred lansiranje njene dugo iščekivane saradnje sa brendom Gap, zakazano za 24. april, pa je jasno da je sve pažljivo tempirano. Viktorija je na društvenim mrežama podelila i niz fotografija na kojima se vidi kako se zlatni tonovi prelivaju od svetlijih krajeva ka nešto tamnijem korenu, dok lice dodatno uokviruju svetliji pramenovi – takozvani „money pieces“.

Viktorija Bekam Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Za ovu transformaciju zaslužan je njen dugogodišnji saradnik, frizer Ken Pavés, koji je uspeo da postigne balans između prirodnog i luksuznog efekta. Rezultat je kosa koja izgleda negovano, slojevito i savršeno uklopljeno sa njenim sofisticiranim stilom.

Nova frizura savršeno je ispraćena i modnim izborom. Viktorija se pojavila u čokoladno braon haljini bez rukava, sa pažljivo drapiranim detaljima i visokim šlicem, dok su stajling upotpunile sandale na štiklu sa otvorenim prstima, dijamantske narukvice i diskretni prstenovi sa smaragdima.

Zanimljivo je da je nagoveštaj ove transformacije viđen i nekoliko dana ranije, tokom proslave njenog 52. rođendana, kada je pozirala sa suprugom David Beckham i decom. Tada su se već mogli primetiti svetliji tonovi i izraženiji ombre efekat - tamniji koren koji se postepeno preliva u zlatne pramenove, dajući kosi dodatnu dubinu i dimenziju.

Deluje da Viktorija Bekam ovog proleća ne menja samo nijansu kose, već i čitav imidž i ako je suditi po prvim reakcijama, ova transformacija bi lako mogla da postane jedan od najkopiranijih beauty trendova sezone.

