Najiščekivaniji film u 2026. godini svakako je naslov "Đavo nosi Pradu 2", kao nastavak izuzetno popularnog originala snimljenog pre tačno dve decenije. Nakon svetske i evropske premijere, gala događaj i svečana projekcija filma upriličeni su i kod nas, u mts Dvorani, a samoj večeri prisustvovao je veliki broj javnih ličnosti.

Podsetimo, inspirisan knjigom Lorin Vajsberger film "Đavo nosi Pradu" prati Mirandu Prisli, urednicu modnog časopisa "Pista", čuvenu po aroganciji prema svojim neposrednim saradnicima, u cilju profesionalnog obavljanja posla. Njene asistentkinje konstantno balansiraju između privatnog i poslovnog života, a uvek lojalna Endi ipak se na kraju odlučuje za nov način života.

Reditelj Dejvid Frankel i scenaristkinja Alin Broš Maken, kao ponovljena autorska ekipa navode da je nastavak filma došao u pravo vreme, sada kada je štampano novinarstvo u krizi. Postavlja se pitanje kako bi urednica Miranda, koju tumači Meril Strip, održala u životu ono što najviše voli, a što gubi uticaj i kulturni značaj - njen magazin.

Prve projekcije filma za publiku otvorene su od srede 29. aprila, dok od narednog dana, četvrtka film počinje svoj redovan bioskopski život.

Ne propustitePop kulturaSidni Svini izbačena iz filma "Đavo nosi Pradu 2": Scene s najpopularnijom glumicom izbrisane
Sidni Svini
Pop kulturaEkipa filma "Đavo nosi Pradu 2" pokidala: Meril Strip u dramatičnoj kreaciji, En Hatavej blistala u vatrenom izdanju, a Emili Blant odnela apsolutnu pobedu
Meril Strip, Emili Blant, Stenli Tuči, En Hatavej
Pop kulturaPravljena 4.000 sati, sa 25.000 svilenih pera: Haljina Emili Blant sa premijere filma "Đavo nosi Pradu 2" je čist luksuz
Emili Blant
Pop kulturaOvo je njena godina: En Hatavej proglašena najlepšom ženom sveta za 2026.
EN Hatavej na premijeri filma Đavo nosi Pradu 2

