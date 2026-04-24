Holivudski velikan Džek Nikolson proslavio je 89. rođendan u krugu porodice i prijatelja, a njegova ćerka Lorejn Nikolson tim je povodom na Instagramu podelila retke fotografije legendarnog glumca.

Lorejn, koja je 16. aprila proslavila 36. rođendan, objavila je nekoliko fotografija u čast ocu. Na jednoj starijoj fotografiji zvezda filma "Ljubav nema pravila" puši cigaru, uz kratki opis: "89?". Druga fotografija prikazuje nasmejanog glumca kako tapše, a u pozadini se vidi i pevačica Džoni Mičel, koja takođe tapše.

Lorejn je jedno od šestero Nikolsonove dece. Nju i 34-godišnjeg sina Reja glumac je dobio s glumicom Rebekom Brousard. S bivšom suprugom Sandrom Najt ima 61-godišnju kćer Dženifer, a s manekenkom Vini Holman 43-godišnju kćer Hani.

Njegovo najmlađe dijete, 31-godišnja Tesa, napisala je članak za Njuzvik u kojem je detaljno opisala svoj život kao njegove "vanbračne" ćerke s Dženi Gourin. Glumac nikada nije javno priznao Tesu, a ona je 2023. izjavila da s njim nije razgovarala godinama.