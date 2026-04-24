Tradicionalnoj TIME 100 Gala večeri u njujorškom Linkoln centru prisustvovali su i modna dizajnerka i preduzetnica Viktorija Bekam i njen suprug, bivši fudbalski as Dejvid Bekam.

Neobično je to što je par u potpunosti izbegao crveni tepih, pa su fotografije mogle biti napravljene isključivo na ulici.

Viktorija i Dejvid Bekam na TIME gala večeri

S obzirom na to da je njihova porodica poslednjih nedelja u centru skandala, u kakvom nije bila od otkrivanja Bekamove ljubavnice, nije ni čudo što se par trudio da izbegne paparace. Međutim, to im i nije poštlo za rukom.

Par je fotografisan vidno neraspoložen. Na Viktoriju bez osmeha smo već i navikli, ali na nervoznog Dejvida i ne baš. Ovo je jedno od njihovih retkih pojavljivanjima na javnom mestu od kada se cela porodica posvađala sa sinom Bruklinom Bekamom koji se sa suprugom Nikolom Pelc zajedno odvojio od njegove porodice, kako roditelja tako i braće.

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici

Bruklin Bekam šokirao je javnost otvorenom i dramatičnom izjavom u kojoj je govorio o narušenim odnosima sa roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam. Najstariji sin slavnog para, danas 26-godišnjak, optužio je roditelje da godinama „kontrolišu narativ“ u medijima, prikazujući idealizovanu i neautentičnu sliku porodičnog života. U istoj izjavi zakleo se da se sa porodicom nikada neće pomiriti.