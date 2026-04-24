Slušaj vest

Džejk Rajner sin pokojnog reditelja Roba Rajnera, u potresnoj objavi na platformi Substack opisao je stravične trenutke kada je saznao da su mu roditelji ubijeni, kao i činjenicu da mu je „gotovo nemoguće da pojmi“ da je za taj zločin optužen njegov brat Nik.

Džejk (34) je do detalja opisao kako mu je sestra Romi javila da su njihovi roditelji, Rob i Mišel pronađeni izbodeni na smrt u svom domu u Los Anđelesu u decembru 2025. godine.

Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

„Gotovo je nemoguće to shvatiti“

Džejk je napisao da je vest bila previše teška za razumevanje, prisećajući se vožnje taksijem do porodične kuće tokom koje je bio u stanju transa.

„Jedino o čemu sam mogao da mislim bilo je kako moram da stignem do svog doma. Moram da dođem do sestre. Moram da shvatim šta se, dođavola, dogodilo.“

Dok se oporavljao od prvobitnog šoka, usledio je novi užas saznanjem da je navodni ubica njegov brat Nik. Tužioci tvrde da je Nik (32) napao roditelje 14. decembra u njihovoj kući u Brentvudu (Brentwood), vrednoj 13,5 miliona dolara, izbo ih na smrt i pobegao. On se izjasnio da nije kriv po dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Sledeće ročište zakazano je za 29. april.

Nik Rajner na suđenju za ubistvo svojih roditelja Foto: Printscreen/YouTube/LiveNOW from FOX

Svakodnevna borba sa traumom

Skoro šest meseci nakon tragedije, Džejk ističe da je i dalje zapanjen zločinom. Brata Nika u tekstu ne spominje po imenu, već ga oslovljava isključivo sa „moj brat“.

Neprestana patnja: „Svaki dan od tada je bio užasan. Svaki naš pokret povezan je sa ubistvom naših roditelja.“

Napisao je da njihova patnja traje i nakon što je slučaj nestao sa naslovnih strana, naglašavajući da je drugima lakše da krenu dalje jer to nisu bili njihovi roditelji.

Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Počast roditeljima i „zvezdama vodiljama“

Džejk je odao dirljivu počast Robu i Mišel, nazivajući ih temeljom onoga što on jeste kao ljudsko biće. Prisetio se privilegovanog odrastanja, odlazaka na bejzbol utakmice Dodžersa sa ocem i mjuzikle na Brodveju sa majkom.

Ipak, završio je tekst potresnim priznanjem:

„Zamenio bih svaku utakmicu, svaku predstavu i svaki odmor, samo da mogu da provedem još jedan sat u razgovoru sa njima i da se oprostim.

(Kurir.rs/Večernji)