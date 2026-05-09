Dugoočekivani nastavak kultnog filma "Đavo nosi Pradu" donosi neočekivani preokret. Dok je prvi deo briljirao u satiri modne industrije i legendarne Ane Vintur, nova meta filmskih kreatora su tehnološki milijarderi, a u fokusu kritike navodno su se našli Džef Bezos i njegova supruga Loren Sančez.

Dve decenije nakon što je film "Đavo nosi Pradu" redefinisao pogled na svet visoke mode, njegov nastavak premijerno je prikazan u Njujorku i Londonu, ali i u Beogradu, te u zemljama širom sveta. Oni koji su pogledali film otkrivaju da je oštrica kritike ovoga puta usmerena prema novoj eliti, milijarderima koji svojim ogromnim bogatstvom pokušavaju da kupe status i uticaj u svetu mode.

Nova Emili Blant podseća na Loren Sančez

Priča prati dobro poznatu asistentkinju Emili, koju ponovo glumi Emili Blant. Nekadašnja isfrustrirana zaposlena časopisa Runway sada je odevena u dizajnerske komade od glave do pete, radi za modnu kuću Dior i u vezi je s basnoslovno bogatim tehnološkim mogulom kog glumi Džastin Teru.

Izvori navode da je Teruov lik neverovatna kombinacija Džefa Bezosa i Ilona Maska. U filmu prolazi kroz dramatičnu fizičku transformaciju nakon što se obogati (prikazan je u flešbekovima s protetikom koja simulira višak kilograma), a sada, fit i društveno prihvaćen u krugovima moćne Mirande Pristli, svojoj partnerki kupuje baš sve što ona poželi. Dodatni začin priči daje i Lusi Liu, koja glumi njegovu prvu suprugu, filantropkinju koja novcem od razvoda rešava svetske probleme, što je očita aluzija na Makenzi Skot, Bezosovu bivšu ženu.

Emili Blant na premijeri filma "Đavo nosi Pradu 2"

Osveta i kupovina časopisa

Radnja filma dobija na dinamici kada Emili, iz želje za osvetom svojoj bivšoj šefici Mirandi (Meril Strip), nagovori svog partnera milijardera da kupi časopis Runway. Ovaj detalj direktno se naslanja na stvarne, dugogodišnje glasine o tome da Džef Bezos i Loren Sančez planiraju da kupe Condé Nast, izdavačku kuću koja stoji iza američkog Voguea.

venčanje Loren Sančez i Džefa Bezosa

Iako je Sančez nedavno za New York Times demantovala te navode uz komentar "Kamo sreće!", a njeno prošlogoidšnje pojavljivanje na digitalnoj naslovnici Voguea u venčanici, mnogi su protumačili kao jasan signal Ane Vintur potencijalnim novim šefovima. Da stvar bude zanimljivija, predstavnici za medije Emili Blant oštro su demantovali da je njen lik inspirisan Loren Sančez, pravdajući se time da je "lik razvijen pre 20 godina".

Tajming koji nije slučajan

Ipak, satira u filmu dolazi u vrlo osetljivom trenutku. Premijera filma "Đavo nosi Pradu 2" poklapa se s najvažnijim modnim događajem godine, Met Galom, koja se održava početkom maja. Pogađate? Glavni sponzori i finansijeri ovogodišnje Met Gale upravo su Džef Bezos i Loren Sančez.

Njihov ulazak u visoko društvo modne elite već je izazvao niz kontroverzi, uključujući plakate aktivista širom Njujorka s natpisom "Bojkotujte Bezosovu Met Galu". U takvoj atmosferi, "Đavo nosi Pradu 2" savršeno koristi trenutak da secira ko danas zapravo drži konce u svetu u kom modni ukus sve češće diktiraju milijarde dolara iz Silicijumske doline.

