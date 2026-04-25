Miona Bel je ime koje je odlično poznato u SAD. Ova lepotica iz Niša proslavila se u njihovom šou programu "90 dana do venčanja" koji se bazira na sklapanju brakova američkih državljana sa strancima. Danas uživa u bogatstvu i veoma je popularna u Americi.

Džibri iz Južne Dakote i Miona iz Niša upoznali su se tokom njegovog koncerta u Srbiji. Miona je došla u SAD sa K-1 vizom u sezoni 9 i udala se za Džibrija u novembru 2021. Voleli su da se razmeću svojim životnim stilom na Instagramu, navodeći gledaoce da veruju da su bogati.

Iako jedelovalo da će im brak biti idiličan nakon brojnih prepreka, to se ipak nije desilo. Miona i Džibri su se razveli, ali njihova popularnost nije jenjavala. Miona je iskoristila 5 minuta slave i razvila biznis sa umetcima za kosu i od toga počela ozbiljno da zarađuje, a Džibri je postao influenser i često boravi u Srbiji gde je već stekao zavidnu slavu.

Miona ponovo pred brakom

Nakon razvoda, Miona nije mnogo gubila vreme. Pala je u zagrljaj poznanika Terzela Rona. Kako je svojevremeno rekla, oni su se poznavali jer su iz iste industrije i u jednom trenutku se između njih stvorila sjajna energija.

"Vozio se satima da bi došao da me vidi i imali smo sastanak koji je trajao 24 sata!"

Njih dvoje su se u međuvremenu verili, storili zajednički dom i planiraju sledeći korak u svojoj ljubavnoj priči.

Čime se bavi Miona?

Miona je nakon ljubavnog kraha sa Džibrijem uspela da razvije uspešan biznis. Naime, ona prodaje umetke za kosu i dodatke za njih.

Poznata je po punđama i pletenicama koje devojke kupuju u ogromnoj količini. Neretko su oduševljeni i njenim stilom života te prirodnošću kojom sija kako po pitanju ponašanja, tako i izgleda.