Glumica Džesika Čestejn je izjavila da će Epl TV+ konačno objaviti njen politički triler „The Savant“ ovog leta.

Serija „The Savant“ je trebalo da premijerno bude prikazana u septembru 2025, ali je odložena nakon ubistva Čarlija Kirka. Oskarovka u seriji glumi istražiteljku koja se infiltrira na dark veb kako bi pronašla ekstremističke grupe i sprečila domaći terorizam.

„Pre je bilo kao: ‘Ne znam da li ćemo je uopšte videti’, ali sada mogu da kažem: ‘Videćemo je’“, rekla je Čestejn na dodeli Breakthrough Prize nagrada u Santa Monici.ž

Prema izvorima, Apple TV planira objavljivanje serije u julu.

Kada je Epl 23. septembra objavio odlaganje, saopšteno je: „Nakon pažljivog razmatranja, doneli smo odluku da odložimo ‘The Savant’. Zahvaljujemo na razumevanju i radujemo se budućem objavljivanju serije.“

Dan kasnije, Čestejn, koja je i izvršna producentkinja serije, izjavila je da se ne slaže sa odlukom Epla. „Nikada nisam bežala od teških tema, i iako bih volela da ova serija nije toliko relevantna, nažalost jeste“, napisala je, između ostalog. „The Savant govori o herojima koji svakog dana rade na tome da spreče nasilje pre nego što se dogodi, i smatram da je njihova hrabrost danas važnija nego ikad. Iako poštujem odluku Epla da privremeno odloži objavljivanje, i dalje se nadam da će serija uskoro stići do publike.“

U glumačkoj postavi su i Namdi Asomuha, Pablo Šrajber, Džejms Badž Dejl, Kol Doman, Majkl Mozli, Dagmara Dominičik, Džordana Spiro, Triniti Li Širli, Tusen Fransoa Batist, Hana Gros i Dejvid Vilson Barns.

