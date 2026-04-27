Tehničar koji je radio na pripremi bine za koncert Šakire u Brazilu poginuo je nakon nesreće koja se dogodila tokom montaže scenske konstrukcije.

Kako je saopštila vatrogasna služba Rio de Žaneira, muškarac je zadobio teške povrede nogu u sistemu za podizanje konstrukcije.

Radnici ga izvukli ispod konstrukcije

Nakon nesreće, radnici su uspeli da oslobode povređenog muškarca, koji je hitno prebačen u bolnicu. Međutim, uprkos naporima lekara, kasnije je proglašen mrtvim.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Organizator koncerta, kompanija Bonus trak, potvrdio je smrt tehničara.

„Nažalost, tehničar je preminuo u bolnici“, saopštili su.

Haos na plaži Kopakabana

Šakira bi u subotu trebalo da održi veliki besplatni koncert na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru, događaj koji privlači ogromnu pažnju publike iz Brazila i sveta.

Ekipe već nedeljama rade na postavljanju bine na čuvenoj plaži, a nesreća se dogodila upravo tokom tih priprema.

Očevidac Antonio Markos Fereira dos Santos rekao je da je iznenada video ljude kako trče.

„Niotkuda smo videli ljude kako trče, a kada smo pogledali, konstrukcija je bila na zemlji. Ljudi su govorili da je jedan čovek ostao zarobljen ispod. Svi su potrčali da ga izvuku“, ispričao je on.

Šakira održala koncert u Meksiku pred 400 hiljada ljudi Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Koncert dolazi posle velike svetske turneje

Šakirin nastup u Brazilu dolazi nakon njene svetske turneje „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, što u prevodu znači „Žene više ne plaču“.

Turneja je počela prošle godine i proglašena je najvećom ženskom turnejom 2025. godine prema zaradi na blagajnama i prodaji ulaznica.

Album istog imena objavljen je godinu dana ranije, a veliku pažnju privukle su pesme koje su javnost povezivala sa njenim raskidom od bivšeg fudbalera Žerarda Pikea.

Video: Kako je Pike javno ponizio Šakiru