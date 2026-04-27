Slušaj vest

Stana Katić je najpoznatija Srpkinja u Holivudu, koja je opčinila svet u hit seriji "Castle", danas puni 48 godina.

Njen put do svetske slave nije bio nimalo običan. Od devojke srpskog porekla do zvezde hit serije, Katićeva je uspela ono o čemu mnogi sanjaju — da osvoji američku scenu i postane jedno od najprepoznatljivijih TV lica.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala u filmu "Sekula se opet ženi":

1/7 Vidi galeriju Stana Katić Foto: Printscreen/Youtube/Jugoslavija, StanaKatic/Instagram, Phamous / Backgrid USA / Profimedia

Dok joj karijera blista, njen ljubavni život je gotovo potpuno skriven od očiju javnosti. Poznato je da se udala daleko od reflektora, bez pompe i skandala, što je prava retkost u svetu poznatih, a svima nama sa ovih prostora je najzanimljivije da se udala za momka iz domovine, Krisa Srboljuba Brkljača, čija se porodica preselila iz Like u Kanadu.

Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući Staninom bratu Marku, sa kojim je Kris 2006. osnovao kompaniju "80now". U tom periodu, Brkljač je prolazio kroz razvod, a sa Stanom ga je spojilo i to što su im životni putevi slični – obe njihove porodice emigrirale su iz tadašnje Jugoslavije. Jedno vreme je navodno živeo kao beskućnik u Njujorku, ali je uspeo da završi pravni fakultet, podigne kredit i pokrene posao sa prijateljima. Danas živi kao uspešan biznismen u Los Anđelesu.

Pogledajte u galeriji foografije iz njenih brojnih uloga:

1/4 Vidi galeriju Stana Katić - filmovi Foto: SMT Pictures / AFP / Profimedia, ABC / Everett / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Dobila otkaz u seriji koja je proslavila

Iako je godinama bila zaštitno lice serije "Castle", njen iznenadni odlazak šokirao je fanove širom sveta.

Spekulisalo se o tenzijama na setu i sukobima, ali prava istina nikada nije do kraja otkrivena, što je samo dodatno podgrejalo misteriju oko nje.Kada je objavljeno da napušta seriju, zvanično objašnjenje bili su "budžetski razlozi", ali fanovi nisu poverovali i pitali "kako je moguće da glavna junakinja bude izbačena tek tako?".

Stana Katić Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Tada su krenule priče o tenzijama iza kamera, a u centru se našao njen kolega iz serije Nejtan Filion, koji navodno "nije mogao očima da je vidi". Iako ovi navodi nikad nisu potvrđeni, a glumica je preko portparola demantovala sukobe s glumcem, priče su godinama kružile i bacile senku na celu seriju.Iako živi i radi u inostranstvu, Stana nikada nije krila svoje poreklo i često je isticala vezu sa Balkanom, što joj je donelo ogromnu podršku publike iz regiona.

"Veoma sam ponosna na svoje srpsko poreklo i kulturu iz koje dolazim".

Video: Čuvena holivudska glumica na Zlatiboru sa ekipom Kurira