Pesma "Smooth Criminal" jednog od najpoznatijih izvođača pop muzike Majkla Džeksona, zaludela je svet ne samo zbog ritma i čuvenog plesnog koraka koji prkosi gravitaciji, već i pitanja "ko je Eni" iz pesme. Stihovi "Annie, are you OK?" postali su kultni, a mnogi su se tokom godina pitali da li je ona stvarna osoba i da li je neki događaj iz Majkove prošlosti inspirisao nastanak pesme.

Pa, ko je Eni?

Majkl Džekson je čuveno pitanje, pre hita "Smooth criminal", postavljao iz jednog neočekivanog razloga - obuke davanja veštačkog disanja.

U kursevima reanimacije na koje je išao sa braćom, često se koristi lutka za vežbanje poznata kao "Resucitation Annie". Tokom obuke, uče vas da žrtvu, u ovom slučaju - Eni - pitate da li je dobro, kako biste proverili u kom je stanju osoba pre nego što se započne davanje prve pomoći.

Upravo to pitanje "Annie, are you OK" je završilo u pesmi jer je Džekson bio fasciniran njenim ritmom i dramatičnošću.

Tajnu je jednom prilikom otkrio saradnik Majkla Džeksona koji je objasnio važnost ponavljanja fraze koja je potom postala kultna. Pesma "Smooth Criminal" objavljena je 1987. godine kao deo legendarnog albuma Bad.

