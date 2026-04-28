Iako u javnosti već neko vreme kruže informacije da više nisu par, glumačka ikona Al Paćino (86) i filmska producentkinja Nur Alfalak (32) snimljeni su tokom zajedničkog izlaska u restoran E Baldi na Beverli Hilsu. Veče koje je započelo sa osmesima pred kamerama završilo se, međutim, prilično neprijatnom scenom koja sugeriše da u njihovom odnosu postoje trzavice.

Incident sa mobilnim telefonom

Naime, svađa je izbila kad je Nur pokušala da pogleda nešto na glumčevom mobilnom telefonu, a on ga je naglo povukao. Vidno uzrujana, 53 godine mlađa Nur okrenula se i besno odjurila prema automobilu, mrmljajući sebi u bradu o manjku poštovanja. Činilo se da Paćino nije shvatio koliko ju je uzrujao jer joj je, prilazeći automobilu, ležerno dobacio: "Zaboravila si na mene", što je situaciju učinilo još neprijatnijom. Snimak situacije objavio je TMZ na svom profilu na Iksu (X).

Komplikovan odnos nakon raskida

Par, koji ima sina Romana, razišao se nedugo nakon njegovog rođenja. Njihovi predstavnici tada su tvrdili da ostaju "jako dobri prijatelji" posvećeni zajedničkom vaspitanju deteta, no ova javna prepirka pokazuje da je stvarnost možda komplikovanija i da su trzavice i dalje prisutne.

Sudska odluka i novi navodi

Podsetimo, Nur je podnela zahtev za starateljstvom samo tri meseca nakon rođenja sina. Sud je odlučio da će starateljstvo biti zajedničko, s tim da je njoj pripalo primarno fizičko starateljstvo, dok Paćino plaća 30.000 dolara mesečne alimentacije. Dok se Alfalakova u poslednje vreme povezuje sa komičarem Bilom Mejerom, čini se da njena priča sa holivudskom legendom još uvek nije u potpunosti završena.

