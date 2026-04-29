Brazilska telenovela „Klon”, kod nas poznata i kao „Zabranjena ljubav”, bila je svojevremeno ogroman hit, a lik Žade ostao je duboko urezan u sećanje publike. Mnogi se i danas pitaju kako izgleda glumica koja je tumačila ovu nezaboravnu junakinju.

U pitanju je Đovana Antoneli (50), koja je osim glume izgradila karijeru i kao televizijska voditeljka i producentkinja.

Umetnost joj je u krvi

Iako je rođena u Brazilu, Đovana Antoneli ima italijanske korene. Potekla je iz umetničke porodice – njen otac bio je operski pevač, dok je majka bila balerina, pa ne čudi što je i sama krenula tim putem. Za razliku od nje, njen brat izabrao je drugačiji životni poziv i postao advokat.

Pred kamerama se prvi put našla sa samo 15 godina, kada se pojavila u dečjoj emisiji. Već tri godine kasnije ostvarila je i prve glumačke uloge u sapunicama, koje su joj kasnije donele veliku popularnost.

Uloga Žade obeležila karijeru

Đovana Antoneli kao Žade Foto: printscreen/youtube/ TV Globo

Najveću slavu stekla je u seriji Klon, gde je igrala Žade – lik koji je osvojio publiku širom sveta.

Serija je pratila kompleksne odnose, ljubav i sukob tradicije i savremenog života, a upravo je njen lik bio jedan od ključnih razloga ogromne gledanosti.

Burni ljubavni život

Sa 25 godina udala se za biznismena Rikarda Medinu, kog je poznavala još iz školskih dana, ali je brak potrajao manje od dve godine.

Nakon toga započela je vezu sa kolegom Murilo Benisio, sa kojim je igrala partnera u „Klonu”. Njihova hemija sa malih ekrana prenela se i u privatni život. U maju 2005. godine dobili su sina Pjetra, ali su se već u novembru iste godine razišli.

Kasnije je bila u nekoliko veza i kratkoj veridbi, ali nijedna nije potrajala. Ipak, 2010. godine dobila je bliznakinje u vezi sa rediteljem Leonardom Nogerijom.

Danas izgleda gotovo isto kao nekada

Iako se približava šestoj deceniji života, Đovana Antoneli i dalje izgleda mladoliko i negovano. Njene fotografije na društvenim mrežama često izazivaju oduševljenje fanova.

