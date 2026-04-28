Ljubavni život Džesike Albe oduvek je bio zanimljiv medijima, ali za razliku od mnogih holivudskih zvezda, ona je poznata po prilično stabilnim i dugim vezama. Glumica koja je danas napunila 45 godina, uživa u životu za sve pare.

Majkl Vederli bio je glumičina prva velika i prilično kontroverzna veza. Upoznali su se na snimanju serije „Mračni anđeo” (Dark Angel) 2000. godine. Džesika je tada imala samo 18 godina, dok je Majkl bio 12 godina stariji. Verili su se 2001. godine, ali su raskinuli 2003, navodno zbog velike razlike u godinama i pritiska javnosti. Njena veza sa Majklom nije opstala baš zbog pritiska njenih roditelja, a on se kasnije skrasio kraj srpske doktorke, Bojane Janković.

Mark Valberg je navodno pao na čari prelep glumice. Kratko se šuškalo da su bili u vezi nakon njenog raskida sa Vederlijem, ali to nikada nije zvanično potvrđeno.

Tokom 2004. godine, Džesika je kratko bila povezivana sa legendarnim bejzbol igračem Njujork Jenkija Derekom Džiterom.

Keš Voren, kralj idilične ljubavi

Sudbonosni susret dogodio se 2004. godine na snimanju filma „Fantastična četvorka” (Fantastic Four). Keš Voren je tada radio kao asistent režije. Par se venčao na intimnoj ceremoniji u Los Anđelesu 19. maja 2008. godine. Imaju troje dece: ćerke Onor i Heven i sina Hejza.

Iako su tokom godina, kao i svaki par, imali uspone i padove, mnogi su verovali da će njihova ljubav opstati. Međutim, to se nije desilo. Finalizovali su svoj razvod u februaru 2026. godine, nakon 16 godina braka i razdvajanja koje je počelo u decembru 2024. godine.

U dokumentima je navedeno da 44-godišnja Džesika Alba i 47-godišnji Keš Voren neće jedno drugom plaćati alimentaciju, a sud im je izričito naredio da pred svojom maloletnom decom ne raspravljaju o sudskim procesima niti daju omalovažavajuće primedbe jedno o drugom.

Skup razvod

Ono što je izazvalo najviše pažnje javnosti svakako je njihova višemilionska brakorazvodna nagodba. Džesika Alba očito je naučila vrlo skupu lekciju o predbračnim ugovorima, jer prema sudskim spisima, bivši supružnici će ravnopravno podeliti sve što se smatra bračnom stečevinom, uključujući nekretnine, umetnine i nameštaj, a koje su kupili od trenutka venčanja u maju 2008. godine, pa sve do dana razdvajanja u decembru 2024. godine.​

Takođe, bivši supružnici imaju pravo na polovinu zarade od svih filmskih i televizijskih projekata koje su pojedinačno radili tokom braka. Albina glumačka ostvarenja u tim godinama uključuju hitove poput "Sin City 2: A Dame to Kill For", za koji je navodno plaćena između milion i dva miliona dolara, "Valentine's Day", dva nastavka filma "Machete", "Little Fockers" i "Mechanic: Resurrection". Vorenovi istaknutiji producentski projekti uključuju dokumentarce "30 for 30" i "Crips and Bloods: Made In America".

Novi početak sa 11 godina mlađim

Veza otkrivena u januaru. Džesika Alba (44) i njen novi partner, 12 godina mlađi glumac Deni Ramirez, početkom godine proveli su vikend u Njujorku, gde su zajedno pratili finale muškog US Opena. Par, o čijoj se vezi šuška od jula, javno je razmenjivao nežnosti dok su s tribina gledali pobedu Karlosa Alkaraza.

