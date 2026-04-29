Glumica Mišel Fajfer danas uživa u skladnom braku sa producentom i scenaristom Dejvidom I. Kelijem, sa kojim se redovno pojavljuje na crvenom tepihu. Keli bukvalno ljubi pod kojim Mišel hoda, a nakon svih ovih godina, glumica ga i dalje gleda sa istim žarom kao prvog dana.

Mišel Fajfer i Dejvid Keli Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Međutim, njihova priča započela je na najneverovatniji način. U trenutku kada su se upoznali, Mišel je bila u procesu usvajanja ćerkice Klaudije Rouz, koja je bila stara samo dva meseca. Dejvid je takođe usvojio Klaudiju, a na dan njihovog venčanja devojčica je i krštena. U avgustu 1994. Mišel je rodila sina Džona Henrija. U jednom intervjuu popularna glumica je kazala kako joj je ta jedinstvena situacija - da su na samom početku veze već imali dete - pomogla da vidi kakav je on čovek.

Razlog za obazrivost je imala ako uzmemo u obzir da je svojevremeno upala u kult iz kog je jedva izvukla živu glavu. Kada je kao dvadesetogodišnjakinja došla u Holivud, uselila se kod naizgled prijateljskog para koji je vodio metafizički i vegetarijanski kult.

Pomogli su joj da prestane da puši, pije i koristi narkotike, ali su vremenom preuzeli kontrolu nad njenim životom, a veliki deo njenog novca završio je kod njih. Kasnije je rekla da su joj isprali mozak i da im je dala ogromne sume novca.

Afera sa najpoželjnijim Balkancem

Inače, na početku karijere Mišel je bila u braku sa glumcem Piterom Hortonom, kojeg je upoznala na časovima glume.

Džon Malkovič i Mišel Fajfer u filmu Opasne veze Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Venčali su se 1981, a tokom medenog meseca saznala je da je dobila ulogu u "Briljantinu 2". Godine 1988. imala je aferu sa Džonom Malkovičem, sa kojim je glumila u "Opasnim vezama", dok je on bio u braku sa Glen Hedli. Džon Malkovič godinama je bio glavna tema na Balkanu zbog svog porekla, a svojevremeno je posetio i selo iz kog navodno potiče njegova porodica.

Kada je reč o Mišel, Malkovič je godinama ćutao o aferi, iako su priče punile stupce, a glasine je dodatno podgrejala činjenica da se Mišel razvela od Hortona nakon što je film izašao. Tek je pre nekoliko godina Malkovič priznao da je zaista bio u vezi sa Mišel.

