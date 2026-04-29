Glumica Lisa Kudrou otkrila je da je morala da istrpi određene zlobne stvari od strane scenarista serije "Prijatelji", koji su većinom bili muškarci. Kudrou je tokom deset sezona hit serije tumačila lik Fibi Bufe, a sada je izjavila da su scenaristi opominjali glumce zbog zaboravljanja teksta, dok su slobodno vreme provodili maštajući o njenim koleginicama.

"Zar ova ku*ka ne zna da čita?"

"Iza kulisa su se definitivno dešavale zlobne stvari. Nemojte zaboraviti da smo snimali uživo pred publikom od 400 ljudi, i ako biste pogrešili jednu rečenicu ili ako ne biste dobili savršen odgovor, scenaristi su govorili: "Zar ova ku*ka ne zna da čita? Čak se ni ne trudi. Sj***la je moju rečenicu.", rekla je ona za The Times.

Dodala je i da su u sobi za scenariste momci ostajali do kasno raspravljajući o svojim seksualnim fantazijama o Dženifer Aniston i Kortni Koks.

"Bilo je intenzivno", otkrila je Kudrou.

Brutalna atmosfera iza zatvorenih vrata

Glumica je ponašanje scenarista prema glumcima opisala kao brutalno, ali je dodala da im nije pridavala previše pažnje jer se većina njihovog neprimerenog ponašanja dešavala iza zatvorenih vrata.

"Oh, znalo je da bude brutalno, ali ti tipovi, većinom su tamo bili muškarci - sedeli su do tri ujutru pokušavajući da napišu scenario za seriju, pa je moj stav bio: "Reci šta god hoćeš meni iza leđa, jer onda nije važno", rekla je Lisa.

Lisa Kudrou u seriji Prijatelji

Ranije tužbe i presuda suda

Ponašanje scenarista "Prijatelja" bilo je razotkriveno još ranih 2000-ih, kada je Amani Lajl, koja je radila na šestoj sezoni serije, tužila Warner Bros. Television zbog ponašanja u sobi za scenariste.

U tužbi je navela da su scenaristi često iznosili seksualne i rasističke komentare, te da je kao asistentkinja scenarista bila prisiljena da beleži sve što se govorilo u sobi. Slučaj je na kraju stigao do Vrhovnog suda, koji je presudio protiv nje nakon što je odlučio da je nevaspitano i grubo ponašanje nužan deo radnog okruženja u kreativnom procesu.

