Slušaj vest

Zabrinutost za zdravljekralja Čarlsa III ponovo je u fokusu javnosti nakon što su se pojavile fotografije sa njegove nedavne posete Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom svečanog prijema u Vašingtonu, popularno nazvanog "baštenska zabava", britanski monarh viđen je u opuštenom raspoloženju, kako uživa u piću i razgovoru sa gostima.

Kralj Čarls i jkraljica Kamila Foto: Alex Brandon/AP Pool

Ipak, pažnju javnosti privukao je jedan detalj koji već godinama izaziva interesovanje - njegovi izrazito uvećani prsti. Fotografije kralja Čarlsa izbliza dodatno su podgrejale spekulacije, a britanski mediji već duže vreme prate ovu pojavu.

Prema rečima stručnjaka, ovakav izgled prstiju mogao bi ukazivati na određene zdravstvene promene. Biomedicinski naučnik dr Garet Naj izneo je svoje mišljenje i objasnio da bi najverovatnije objašnjenje moglo biti stanje poznato kao daktilitis.

"Posmatrajući hroničnu prirodu otoka na prstima kralja Čarlsa, najverovatnije je reč o daktilitisu. To je tipičan znak inflamatornih stanja, poput psorijatičnog artritisa. Za razliku od osteoartritisa, koji se javlja sa godinama i pogađa pojedinačne zglobove, daktilitis izaziva ravnomerno oticanje celog prsta usled upale tetiva", objašnjava dr Naj.

Kralj Čarls Foto: Kylie Cooper - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

On dodaje da dugotrajno prisustvo ovog stanja može dovesti do trajnog zadebljanja tkiva, zbog čega prsti ostaju uvećani, čak i kada osoba deluje aktivno i u dobrom opštem zdravstvenom stanju.

Opterećenje kardiovaskularnog sistema i bubrega

Iako se na prvi pogled može činiti zabrinjavajuće, stručnjak naglašava da ovakve promene nisu nužno opasne. Međutim, u starijem životnom dobu mogu ukazivati i na šire zdravstvene faktore, poput opterećenja kardiovaskularnog sistema ili bubrega. Takođe, oticanje može biti i nuspojava određenih lekova, posebno onih koji se koriste za regulaciju krvnog pritiska.

Dodatno, način života i obaveze koje kralj Čarls ima kao monarh - dugotrajno stajanje, česta putovanja i gust raspored - mogu doprineti zadržavanju tečnosti u telu, što se najčešće manifestuje u donjim ekstremitetima.

Kralj Čarls Foto: Heather Diehl - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Stručnjaci ipak ističu da, iako daktilitis ostaje najverovatnije objašnjenje, u retkim slučajevima može biti povezan i sa drugim stanjima, poput ankilozirajućeg spondilitisa ili sarkoidoze, ali za takve dijagnoze obično postoje i dodatni simptomi.

(Kurir.rs/Žena)

