Recept za koh je jedan od onih svevremenih klasika koje svako obožava. Kako napraviti koh? Činjenica je da su naše bake znale da od jednostavnih namirnica naprave čudo – jaja, šećer, griz, mleko, i pred vama je provereni starinski kolač! Koh je brza poslastica koja je danas doživela i neke promene i inovacije, ali čini se da onaj starinski koh i dalje ne može ništa da nadmaši.

Ništa nam ne budi nostalgiju kao mekani, sočni domaći koh. Sigurni smo da obožavate ovaj brzi kolač sa grizom koji vraća u detinjstvo. Varijacija je mnogo, ali najjednostavni recept obično je i najbolji. Jedan takav donosimo vam u nastavku.

Recept za koh

Sastojci:

- 6 jaja

- 5 kašika šećera

- 1 vanilin šećer

- 1 prašak za pecivo

- 2 kašike brašna

- 4 kašike griza

Za preliv:

- 1 l mleka

- 5 kašika šećera

- 1 vanilin šećer

Priprema:

Odvojite žumanca od belanaca, pa belanca umutite sa šećerom. Kada dobijete čvrst sneg, mikser smanjite na najmanju brzinu, dodajte jedno po jedno žumance i ostale sastojke.

Podmažite pleh uljem i uspite smesu. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 15-20 minuta, najbolje da čačkalicom proverite da li je gotovo.

Dok se kora peče ugrejte mleko sa šećerom. Kada je kolač gotov prelijte ga slatkim mlekom. Ostavite da se dobro ohladi pa poslužite.

Ako želiš da tvoj koh kolač uvek uspe i oduševi sve koji ga probaju, obrati pažnju na sledeće savete:

- Koristi sveže sastojke: Mleko, jaja i griz treba da budu sveži kako bi ukus bio pun i bogat.

- Pravilna količina šećera: Nemoj preterivati – koh treba da bude sladak, ali ne presladak. Ako voliš blaže deserte, smanji količinu šećera u prelivu.

- Preliv mora biti vreo: Kada se koh ispeče, odmah ga prelij vrućim mlekom kako bi se lepo upio i ostao sočan.

- Ne prepeci koh: Rerna može lako da isuši koh ako ga pečeš predugo. Idealno je da bude rumen, ali mekan iznutra.

- Ostavi da odstoji: Koh je najlepši kada malo odmori – barem 1–2 sata, kako bi se svi ukusi sjedinili i upio preliv.

Ovi mali trikovi često prave veliku razliku i od običnog deserta prave pravu poslasticu koja podseća na detinjstvo.

Koh Foto: Printscreen/Youtube

Česte greške pri pripremi koha

Koh deluje jednostavno, ali postoji nekoliko grešaka koje mogu upropastiti rezultat. Evo šta treba da izbegavaš:

- Korišćenje hladnog mleka za preliv: Hladno mleko neće prodrti u biskvit, pa će koh ostati suv. Uvek koristi vruće mleko!

- Previše ili premalo griza: Ako staviš previše griza, koh će biti tvrd i suv. Ako ga ima premalo, biće previše mekan i razlivaće se. Drži se tačnih mera.

- Predugo mešanje smese: Ako predugo mutiš jaja i griz, možeš uništiti vazdušastu teksturu. Mešaj taman koliko treba da se sastojci sjedine.

- Nepravilna veličina pleha: Ako koristiš premali pleh, koh će biti predebeo i neće se ravnomerno ispeći.

- Ne prepoznaš kad je gotov: Koh je gotov kada dobije zlatno-žutu boju i kad čačkalica izađe suva. Nemoj ga vaditi prerano, ali ni prepeći.

Ispravljanjem ovih sitnih grešaka, svaki sledeći koh koji napraviš biće pravi domaći klasik – vazdušast, sočan i mirisan, baš kao što treba.

VIDEO: Koh sa čokoladom