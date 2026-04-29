Pesma Evrovizije će se ove godine održati u Beču od 12. do 16. maja, a Srbiju predstavlja bend Lavina koji je oduševio domaću javnost i pobrao sve simpatije. Do takmičenja ima manje od mesec dana, a objavljene su nove prognoze za favorite prema kladionicama.Gallery

Na listi za predviđanje pobednika ovogodišnjeg grandioznog muzičkog takmičenja, Srbija je za sada pala na listi ali i dalje je dobro kotirana. Naime, u top 3 favorita izborile se se Finska, Danska i Grčka koje prednjače na kladioniciama, a naš predstavnik se nalazi na 23. mestu. Što se tiče država iz regiona, iznad Srbije su kotirane Hrvatska i Bugarska i Rumunija. Najviše šansi za pobedu ima Rumunija koja se trenutno pozicionirala n 8. mestu.

Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama

Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.

Pogled ka Evroviziji

Nakon pobede na nacionalnom izboru za predstavnika na Evroviziji, frontmen benda nije krio emocije:

"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."

Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.