U prestižnom ambijentu Bečića sinoć je održan izbor za najlepšu devojku Crne Gore. Laskavu titulu i krunu odnela je Cetinjanka Maša Vukićević, dok je pozicija prve pratilje pripala Lauri Brković. Treće mesto i titulu druge pratilje osvojila je Ina Radunović.

Ko je nova najlepša Crnogorka?

Maša Vukićević, zvanična Mis Crne Gore za 2026. godinu, studentkinja je psihologije na Univerzitetu Donja Gorica. Pored glavne nagrade, ona je proglašena i za najfotogeničniju devojku takmičenja, a kao dodatni podsticaj za obrazovanje dobila je i punu stipendiju. Pored akademskih uspeha, Maša je i aktivna sportistkinja, tačnije članica je nacionalnog džudo saveza. Njena životna filozofija stala je u citat: "Teži da ne budeš uspešan čovek, nego čovek od vrednosti".

Uspeh pratilja i mis šarma

Prva pratilja, Laura Brković, učenica je podgoričke Srednje medicinske škole, dok je druga pratilja, Ina Radunović, maturantkinja cetinjske gimnazije. Ina je takođe osvojila simpatije publike širom mreže, pa je sa više od pola miliona onlajn glasova proglašena i za Mis interneta. U najužih pet ušle su i Sara Pavićević, koja je takođe nagrađena školovanjem, i Arijeta Kasumović, dok je lenta najšarmantnije devojke pripala Sofiji Đurišić.

Put u Vijetnam na svetsku smotru

U konkurenciji od trinaest devojaka, Maša je izborila pravo da predstavlja Crnu Goru na svetskom takmičenju. Mis sveta biće održan 5. septembra u Vijetnamu, zemlji koja će prvi put biti domaćin ovog globalnog spektakla. Očekuje se učešće preko sto lepotica iz celog sveta, a tamo će se naći i predstavnica naše zemlje, Simona Manojlović.

Istorijat najstarijeg takmičenja lepote

Izbor za najlepšu ženu sveta vuče korene iz 1951. godine, kada je u Londonu prvi put održan pod nazivom "Festival bikini devojaka". Britanac Erik Morl prvobitno je zamislio ovaj događaj kao deo proslave Festivala Britanije, ali je zbog ogromne popularnosti postao tradicija koja traje decenijama. Prva žena u istoriji koja je ponela krunu bila je Šveđanka Kiki Hokanson.

Pogledajte video: Mongolka predstavljala Srbiju na izboru za mis