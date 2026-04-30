Žaklin Folk,ćerka slavnog glumca Pitera Folka, najpoznatijeg po ulozi kultnog detektiva Kolumba, preminula je u 60. godini. Prema podacima Kancelarije sudskog medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles koje prenosi People, Žaklin je pronađena mrtva u jednoj rezidenciji u Los Anđelesu u ponedeljak, 27. aprila. Kao uzrok smrti navedeno je samoubistvo, dok je slučaj i dalje otvoren zbog istrage koja je u toku.

Život van svetlosti reflektora

Žaklin je bila jedna od dve usvojene ćerke koje su Piter Folk i njegova prva supruga Alis Mejo odgajili. Iako je dolazila iz poznate porodice, Žaklin je tokom života uglavnom izbegavala medijsku pažnju i živela daleko od očiju javnosti. Njen otac, legendarni Piter Folk, preminuo je 2011. godine u 84. godini nakon borbe sa Alshajmerovom bolešću i demencijom. Osim po ulozi u seriji "Kolumbo", ostao je zapamćen i po brojnim filmskim ulogama u ostvarenjima poput "Princeze neveste" i "To je ludi, ludi, ludi, ludi svet". Nakon razvoda od njene majke Alis Mejo, Folk se 1977. oženio Šerom Daniz, sa kojom je bio u braku do smrti.

Pravne bitke i "Zakon Pitera Folka"

Porodica Folk godinama je bila u fokusu javnosti i zbog pravnih sporova u poslednjim godinama glumčevog života. Žaklinina sestra Ketrin Folk istakla se kao aktivistkinja za prava porodice, tvrdeći da joj je bilo otežano održavanje kontakta sa ocem tokom njegovog života pod starateljstvom. Ketrin je kasnije zagovarala donošenje takozvanog "Zakona Pitera Folka", kojim bi se zaštitila prava odrasle dece na kontakt i komunikaciju sa roditeljima u sličnim situacijama.

Prema navodima organizacije "Ketrin Folk organizacija", sestre su za očevu smrt saznalne iz medija i od advokata, a tvrde i da nisu bile obaveštene o njegovoj sahrani.

