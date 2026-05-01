Neposredno pre nego što će krunu predati svojoj naslednici, dosadašnja najlepša devojka Crne Gore, Andrea Nikolić, objavila je vest koja je oduševila javnost. Ova lepotica je putem svog Instagram profila otkrila da je postala zvanična članica Mense, potvrđujući time da su lepota i izuzetan intelekt savršen spoj.

Intelektualni uspeh u svetskom vrhu

Nakon sprovedenog testiranja inteligencije, Andrea se našla u samom vrhu svetske populacije. Ona je prva devojka sa titulom Mis Crne Gore kojoj je pošlo za rukom da ispuni stroge kriterijume ove prestižne organizacije.

"Nakon obavljenog IQ testiranja u Mensi, ispunila sam uslov za članstvo svrstavajući se u manje od 1 odsto svetske populacije. Time sam postala prva mis Crne Gore koja je uspela da se učlani u Mensu", poručila je ona svojim pratiocima.

Borba protiv predrasuda i stereotipa

Ovaj uspeh za nju ima dublji značaj od same članske karte, jer direktno utiče na promenu slike o devojkama koje učestvuju na izborima lepote. Nikolićeva je istakla važnost rušenja ustaljenih zabluda o misicama.

"Smatram da je velika čast i privilegija postati članica Mense, organizacije sa svetskim kredibilitetom koja okuplja izuzetne pojedince. Neopisivo sam ponosna što sam uspela da dokažem da se uz trud i posvećenost stereotipi lako razbijaju", izjavila je Andrea.

Primopredaja krune u Bečićima

Simboličan završetak njenog mandata dogodilo se sinoć u Bečićima, kada je Andrea uručila krunu novoj najlepšoj Crnogorki. U finalnoj večeri nadmetalo se trinaest kandidatkinja koje su pokušale da zasene žiri i publiku. Zanimljivo je da, pored dvanaest devojaka iz Crne Gore, za titulu je konkurisala i devojka rođena u Rimu, koja je odlučila da život nastavi u ovoj zemlji i tu okuša sreću na takmičenju lepote.

