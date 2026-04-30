Objavljen je prvi vizuelni prikaz scene za Pesmu Evrovizije 2026 u Beču, koju organizuju austrijski javni servis ÖRF i Evropska radiodifuzna unija. Za izgled scene zadužen je iskusni scenograf Florijan Vider, koji je osmislio upečatljiv koncept sa centralnom LED površinom u obliku zakrivljenog lista. Ovaj motiv simbolično predstavlja novi početak, zajedništvo i raznolikost evropske muzičke scene.

Scenski prostor dodatno oblikuju zaobljeni lukovi i zlatna konstrukcija, koji stvaraju kontrast organskim linijama i naglašavaju umetnički izraz, spajajući prepoznatljiv evrovizijski identitet sa savremenim dizajnom.

Takmičari će se nalaziti u neposrednoj blizini bine, a poseban prolaz omogućiće im direktnu interakciju sa publikom, kao i tradicionalnu pobedničku šetnju kroz dvoranu Wiener Stadthalle. Polufinalno i finalno veče biće održani 12, 14. i 16. maja.

Ovo je deseti put da Florijan Vider radi kao glavni scenograf Evrovizije, nastavljajući niz uspešnih projekata koje realizuje još od 2011. godine.

