Slušaj vest

Iako se Meril Strip vratila se jednoj od svojih najupečatljivijih uloga u nastavku filma "Đavo nosi Pradu", za povratak u cipele nekrunisane modne kraljice imala je jedan jasan uslov. Trostruka oskarovka priznala je da je producentima prvo rekla oštro "ne", tražeći pritom da joj se udvostruči originalni honorar.

Gotovo 20 godina nakon što je adaptacija istoimene knjige "Đavo nosi Pradu" spisateljice Loren Vajberger poharala bioskope i postala popkulturni fenomen, fiktivni magazin Runway ponovo otvara svoja vrata. Međutim, dokazano je da put do snimanja drugog dela nije bio nimalo lagan. Gostujući u emisiji "Today", legendarna 76-godišnja glumica otkrila je detalje sa samih početaka pregovora oko filma iz 2006. godine, objašnjavajući kako joj je dugo trebalo da nauči da ceni sopstvenu vrednost u Holivudu i primeni tu lekciju na sve buduće projekte, uključujući i najnoviji nastavak.

U galeriji pogledajte kako je Ana Vintur izgledal na premijeri filma "Đavo nosi Pradu 2":

1/5 Vidi galeriju Ana Vintur na premijeri filma Đavo nosi Pradu 2 u Njujorku sa ćerkom Ketrin Bi Karozini i snajom Elizabet Kordri Šafer Foto: Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Pročitala sam scenario. Scenario je bio odličan", prisetila se Meril Strip u intervjuu. "Nazvali su me, dali ponudu, a ja sam rekla: 'Ne, neću to da radim'.''

Njen razlog nije bio kreativne, već isključivo finansijske prirode. Uprkos tome što je već decenijama jedna od nacenjenijih holivudskih glumica, tek je tada smogla hrabrosti da zaigra oštrije.

U galeriji pogledajte kako je izgledala beogradska premijera filma "Đavo nosi Pradu 2":

1/9 Vidi galeriju Beogradska premijera filma "Đavo nosi Pradu 2" Foto: Foto: Ivana Stanković

"Znala sam da će film biti hit i htela sam da vidim hoće li proći ako udvostručim svoj zahtev. Odmah su otišli i pristali. A ja sam pomislila - imam 50, 60 godina, toliko mi je dugo trebalo da shvatim da to mogu da uradim", priznala je glumica kroz smeh.

Njena interpretacija zastrašujuće urednice Mirande Pristli postala je instant klasik i donela joj nominaciju za Oskara. Gledajući unazad na te pregovore, Strip je bila potpuno svesna svoje pozicije moći.

Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

"Osećala sam da im trebam. Bila sam spremna za penziju. Ali, znate, to je bila jedna prava lekcija", zaključila je.

Povratak u Runway

Kada je reč o novom nastavku, očekivanja su ogromna. Reditelj Dejvid Frenkel nedavno je potvrdio da je zbog velikog budžeta, koji je većinom otišao upravo na honorare glavnih zvezda, snimanje ponovo bilo obeleženo stalnim finansijskim krpljenjem. Strip se na to nadovezala jasnom porukom da se "za filmove u kojima su žene u glavnim ulogama uvek vode znatno veće borbe sa studijima nego za projekte reditelja poput Kristofera Nolana".

Foto: Victor Chavez / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, originalna četvorka, Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči, uspešno je okupljena. Uz njih, svoje uloge iz 2006. godine će ponoviti Trejsi Toms i Tibor Feldman.

Nova glumačka postava vrvi zvučnim imenima pa su se tako legendarnoj ekipi pridružili Kenet Brana, Simon Ešli, Lusi Liu, Džastin Teru, B.J. Novak, Polin Šalame, Rejčel Blum, Patrik Bramol, Konrad Rikamora, ali i planetarno popularna Lejdi Gaga. Scenario ponovo potpisuje Alin Broš Makena, a predviđa se da će film već u prvom vikendu prikazivanja zaraditi vrtoglavih 100 miliona dolara.

(Kurir.rs/ Tportal)

