Glumica Lisa Kudrou otkrila je koliko ona i njene kolege iz "Prijatelja" zarađuju od hit serije, više od dve decenije nakon završetka popularnog sitkoma. Kudrou je u seriji tumačila lik Fibi Bufe u svih 10 sezona koje su se emitovale od 1994. do 2004. godine.

Danas Kudrou od iste serije zarađuje 20 miliona dolara godišnje, kako je otkrila u novom intervjuu za The Times. Glumica je svoju zaradu otkrila govoreći o kultnoj seriji koju je ponovo pogledala nakon tragične smrti kolege Metjua Perija 2023. godine.

"Nakon što je Peri umro, ponovo sam pogledala seriju. Pre toga sam je gledala samo kako bih videla šta sam uradila pogrešno ili mogla da uradim bolje. Ali prvi put sam istinski cenila koliko je serija bila sjajna. Šta god neko od nas uradi u budućnosti, nikada više nećemo doživeti ništa slično", rekla je ona.

Glumica je rekla i kako smatra da je "dobro odglumila" Fibi, ali je posebno pohvalila Dženifer Aniston i Kortni Koks za "neverovatne" izvedbe likova Rejčel Grin i Monike Geler. Osim toga, pohvalila je i Dejvida Švimera i Meta Leblanka zbog njihovog "urnebesnog rada", pre nego što je priznala da je Peri "jednostavno bio iznad svih njih" kao duhoviti i sarkastični Čendler Bing.

Kudrou je u razgovoru rekla da, iako su "Prijatelji" prikazivali "vrstu nevinosti koju možda mlađe generacije nisu iskusile", situacija iza kulisa nije bila takva. Rekla je da su se iza kamere događale "zlobne stvari", a u centru njih bili su scenaristi.

"Iza kulisa su se definitivno događale zlobne stvari. Nemojte da zaboravite da smo snimali uživo pred publikom od 400 ljudi, i ako biste pogrešili jednu rečenicu ili ako ne biste dobili savršen odgovor, scenaristi su govorili: ‘Zar ova ku*ka ne zna da čita? Čak se ni ne trudi. Sj***la je moju rečenicu‘", ispričala je glumica.

Dodala je i da su u sobi za scenariste "momci ostajali do kasno, raspravljajući o svojim seksualnim fantazijama o Dženifer i Kortni". "Oh, znalo je da bude brutalno, ali ti tipovi - većinom su tamo bili muškarci - sedeli su do 3 ujutro pokušavajući da napišu scenario za seriju, pa je moj stav bio: ‘Reci šta god hoćeš meni iza leđa, jer onda nije važno‘", navela je Kudrou.

Uprkos svemu, Kudrou je rekla da "nikada neće reći ništa loše o ‘Prijateljima‘", jer je serija još uvek "neverovatna", 22 godine nakon završetka.

