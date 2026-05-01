Ed Širan iznenadio je obožavatelje drastičnom promenom izgleda. Slavni pevač, poznat po svojoj riđoj kosi, obrijao je glavu, a novu frizuru pokazao je u utorak na Instagramu u objavi nazvanoj "Life Update Dumpington".

Svež početak

"Da, obrijao sam glavu. Želeo sam to da uradim kako bih označio svež početak. U mom životu trenutno ima mnogo novih početaka," objasnio je 35-godišnji Širan u opisu objave i dodao kako mu se frizura lično "sviđa" te da "razmišlja da tako i ostane".

Oporavak i povratak na turneju

U istoj objavi Širan je otkrio i da se "poslednjih mesec dana" borio sa herpes zosterom.

"Ne bih ga nikome preporučio, ali sad se oporavljam", poručio je pratiocima, od kojih su mnogi u komentarima pohvalili njegovu kratku frizuru.

Četvorostruki dobitnik Gremija trenutno je na pauzi od svoje Lup turneje, koja se nastavlja nakon kraćeg predaha i traje do decembra ove godine, sa nastupima širom sveta.

"Jedva čekam da se vratim na pozornicu. Vidimo se tamo, ljudi," rekao je.

Ranije transformacije

Ovo nije prvi put da je Širan iznenadio javnost novim izgledom. U decembru prošle godine pevač hita "Thinking Out Loud" našao se na naslovnici časopisa "Men’s Health UK", gde je pokazao impresivnu telesnu transformaciju nakon što je smršao gotovo 14 kilograma. Muzičar je za časopis pozirao bez majice, pokazujući isklesane trbušne mišiće, te otkrio da je promenu životnih navika podstakla njegova porodica.

Porodica kao motivacija

Širan, koji sa suprugom Čeri Siborn ima ćerke Lajru i Džupiter, svoj poboljšani izgled pripisao je redovnom vežbanju i smanjenom unosu alkohola.

"Sve se to poklopilo sa željom da budem odgovoran otac te da se osećam dobro i dobro izgledam", objasnio je i priznao i da je bio zabrinut kako će obožavatelji reagovati na njegovu naslovnicu.

Ed Širan sa partnerkom Čeri Siborn Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ja sam onaj tip sa kojim se ljudi mogu poistovetiti pa sam pomislio: "Dođavola, da li je čudno što sam u ovakvoj formi na naslovnici Mens Health-a?'“, podelio je, dodavši da je to ipak učinio u nadi da će inspirisati druge. Širan je i ranije govorio o promenama. Godine 2019. otkrio je da je prestao da puši i smršao 22 kilograma.

