Slušaj vest

Karim Rašid, kralj industrijskog dizajna, ponovo je stao na "ludi kamen". U prelepom ambijentu srednjovekovnog kaštela Viskonteo, u živopisnom gradiću Kazano d'Ada u Lombardiji između Milana i Bergama, čuveni umetnik izgovorio je sudbonosno "da" svojoj izabranici Kijani Ahmadi na spektakularnoj ceremoniji kojom je dominirala boja ljubavi i života – sve je odisalo roze tonovima, od venčanice i mladoženjinog odela do stolova i cvetnih buketa.

Toliko je zaljubljen u nju, da je još prošlog leta najavljivao slavlje kakvo će se dugo pamtiti. Karim Rašid (65), dizajner svetskog renomea i istinski vizionar sa više od 4000 potpisanih dela, preko 400 priznanja i brojnim klijentima u pedesetak zemalja, priredio je nezaboravnu zabavu u starom dvorcu-hotelu Viskonteo na obali reke Ada, u kojem je pre pet vekova boravio i čuveni Leonardo da Vinči, koristeći ovaj jedinstveni krajolik za svoje hidraulične studije i slikanje. Savršeno mesto za jednog od najvećih umetnika našeg doba.

Američki dizajner egipatskog porekla i njegova lepa izabranica Kijana Ahmadi, čiji su koreni u Iranu, izgovorili su jedno drugom sudbonosno "da" ispred posebne konstrukcije u Rašidovom prepoznatljivom stilu sa elementima futurizma, a mlada nije nosila tradicionalnu belu venčanicu, već prelepu kreaciju vibrantne roze boje. Ista pink nijansa našla se i na mladoženjinom odelu. Savršeno ukomponovani stajlinzi navode na pomisao da su, očigledno, kompatibilni u svemu.

Ništa nije bilo prepušteno slučaju. Pod svodovima starog kaštela, koji su svojevremeno oslikali najbolji umetnici tog vremena, blistali su roze stolovi u Rašidovom tehno-organik maniru, pristupu koji kombinuje visoku tehnologiju sa udobnošću, fokusirajući se na moderan, optimističan i futuristički dizajn i podižući energiju prostora.

Taj senzualni minimalizam, fluidne, organske forme i smele, jarke boje kombinovane sa pastelnim tonovima, bili su utkani i u tako važan dan kao što je venčanje. Čista magija!

Lepa nevesta je, osim venčanice u "netradicionalnoj" boji, nosila i neobičan veo, koji je podsetio na velike prozirne naočare iz budućnosti, sa mašnama sa strane. Dizajner, kojem ne biste dali 65 godina, imao je specijalnu frizuru, koja je, baš kao i naočare sa crnim okvirima, njegov zaštitni znak. Deveruše su nosile elegantne bele haljine, a za istu boju odlučila se i većina zvanica. Bila je dozvoljena i crna.

Venčanje Foto: Printscreen/Instagram/nazli.shark

"Presrećan sam što Kijanu mogu nazvati svojom ženom i ljubavlju svog života. Upoznali smo se pre tri godine u Milanu, to je bila ljubav na prvu večeru. Znao sam da je ona – prava. Kijana je više od partnerke – ona ​​je moja muza, moja inspiracija, moja srodna duša", napisao je zaljubljeni dizajner na Instagramu prošlog maja, diskretno najavljujući venčanje, koje su njihove porodice i prijatelji opisali kao "pink spektakl".

"Kao umetnik, smatram da je naša veza neverovatno stimulativna. Izvlačimo samo najbolje jedno iz drugog kroz zajedničku kreativnost i zabavu. Zajedno, budimo nove ideje i istražujemo različite mogućnosti sa entuzijazmom i radošću. Zahvalan sam što imam Kijanu pored sebe i radujem se izgradnji života ispunjenog ljubavlju, smehom, dostignućima i umetničkim izrazima".

"Bez ljubavi i stvaranja ne bih mogao da postojim", dodao je Karim Rašid, inače bivši srpski zet. Sa hemijskim inženjerom Ivanom Purić, kojom se oženio 2008, dobio je ćerku Kivu. Brak, međutim, nije opstao – rastali su se 2016. Prethodno je bio oženjen digitalnom umetnicom Megan Lang, koju je upoznao u Sjedinjenim Državama.

Genijalni umetnik očigledno nije izgubio veru u ovu instituciju, a Kijana bi, ako je verovati njegovim objavama koje pršte od emocija, zaista mogla da bude – treća sreća. To pokazuje i post objavljen na dan venčanja:

"U svetu stalnog kretanja, stvaranja i promena, pronalaženje ljubavi koja je istinska, inspirativna i duboko radosna je najveći dizajn. Kijana, ti si lepota, snaga, inteligencija i beskrajna svetlost. Hvala ti što si unela toliko ljubavi u moj svet. Živeli, za našu zajedničku budućnost u strasti, smehu, avanturi i izgradnji lepog života jedno pored drugog".

(Kurir.rs/ Blic žena)

