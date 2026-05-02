Rita Vilson otkrila je da je njen otac imao tajnu porodicu u Bugarskoj, a njihova tužna sudbina dodatno je šokirala javnost.

Glumica (69) je saznala da je njen pokojni otac Alan Vilson u rodnoj Bugarskoj imao suprugu i dete pre nego što je emigrirao u Sjedinjene Američke Države.

Glumica Rita Vilson udata je za holivudskog zavodnika Toma Henksa, u braku su skoro 40 godina, imaju dvojicu sinova Četa Henksa i Trumana Henksa

Zvezda filma "Besani u Sijetlu", koja je odrasla u Los Anđelesu s roditeljima i dvoje braće i sestara, o toj dugogodišnjoj porodičnoj tajni govorila je u podkastu "How to Fail With Elizabeth Day".

Vilson, koja je u braku s oskarovcem Tomom Henksom (69), za očevu prošlost je saznala tokom učešća u emisiji "Who Do You Think You Are?" 2012. godine.

"Ono što su otkrili o mom ocu bilo je toliko šokantno i neobično, da su se zadržali samo na njegovoj priči."

Rečeno joj je i da je njen otac "bio oženjen i imao dete." Producenti su joj objasnili da do toga neće doći jer je njegova supruga Alis preminula pri porođaju, a njihov sin Emil, rođen 26. decembra, umro četiri meseca kasnije od infekcije.

Nakon tog tragičnog gubitka, njen se otac 1949. preselio u SAD, što se dogodilo neposredno nakon rata.

"Još uvek to ne mogu da prebolim. Otac nam nikada ništa o tome nije rekao. Volela bih da sam mogla da razgovaram s njim o tome."

Vilson je saznala i da je njena porodica bila siromašna.

"Bilo je to neposredno nakon rata u Bugarskoj. Ne znam kako bi mogli da priušte adaptirano mleko ili nešto slično, ali sigurna sam da su se nekako snalazili."

"Ovde stvari postaju čudne. Prvo dete moje sestre rođeno je 26. decembra, a moj najmlađi sin takođe je rođen 26. decembra.I mislim na svog oca, sve te godine dok je slavio te rođendane, a znao je da je imao dete rođeno 26. decembra, Emila, koji je preminuo."

Rekla je i da je njena grčko-pravoslavna porodica "sve držala vrlo privatnim", pa dodala: "Mislim da bismo, kada bismo svi bili otvoreniji jedni prema drugima, shvatili da smo svi u istoj situaciji."

Njen otac kasnije se oženio njenom majkom Doroti Cilson, s kojom je dobio Ritu i njenu braću i sestru, Krisa i Lili.

Vilson je istakla da su njeni roditelji bili "neobrazovani, ali neverovatno pametni, intuitivni i vredni ljudi s čvrstim vrednostima."

Pohvalila je oca, naglasivši da je izdržavao porodicu i kupio kuću radeći kao barmen.

"Nikada u životu nije imao dugove. On i moja mama bili su u braku 59 godina i bili su neverovatan par i divni roditelji."

Inače, Rita Vilson i Tom Henks u braku su od 1988. godine i imaju sinove Četa i Trumana, dok Henks iz prvog braka ima i ćerku Elizabet i sina Kolina.

Publika će je uskoro gledati u filmu "Start Without Me", dok njen šesti album "Sound of a Woman" izlazi 1. maja.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

