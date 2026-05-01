Video s travnjaka Bele kuće, na kom Donald Tramp naizgled preseca kraljicu Kamilu usred protokolarnog rukovanja, zapalio je društvene mreže. Ipak, širi snimak sugeriše da situacija nije bila ni približno toliko neprijatna koliko se čini.

Tokom svečanog dočeka britanskog kralja Čarlsa III u Vašingtonu, održanog uz vojne počasti i niz zvanica na travnjaku Bele kuće, sve je izgledalo kao još jedan strogo koreografisan diplomatski trenutak.

Kralj se najpre rukovao s američkim predsednikom Donaldom Trampom, poznatim po svom "power move-u" u kom sagovornika naglo povuče prema sebi. Međutim, Čarls se nije dao – ostao je čvrst i nije reagovao na pokušaje "trzaja", što su mnogi protumačili kao suptilan odgovor.

Viralni trenutak

Prava drama usledila je nešto kasnije. Na viralnom snimku vidi se kako kraljica Kamila prolazi niz red zvanica i rukuje se s članovima Trampove administracije, kada predsednik iznenada ulazi ispred nje i počinje da se rukuje. Na prvi pogled, činilo se kao da joj "uzima red", zbog čega su ga korisnici društvenih mreža brzo prozvali "bezobraznim" i "bez klase".

Međutim, duža verzija snimka nudi drugačiji kontekst.

Naime, kralj Čarls je već ranije prošao liniju zvanica i u jednom trenutku, uz osmeh, odustao od daljeg rukovanja i izašao iz reda. U tom trenutku Tramp preuzima inicijativu i nastavlja da pozdravlja goste, ali ovaj put uključujući i britanske službenike.

Čarls pritom stoji sa strane i, prema gestovima, deluje kao da zapravo predstavlja američkog predsednika članovima svoje delegacije. Drugim rečima, ono što je na prvu izgledalo kao neprijatan upad vrlo verovatno je bilo deo protokola ili barem spontano "spasavanje" situacije.

Tramp, doduše, ima reputaciju političara koji često krši protokol i stvara neprijatne trenutke u javnim susretima, naročito kroz svoja neuobičajena rukovanja i fizički kontakt.

Ni ova poseta nije prošla bez takvih epizoda – od nespretnih šala o svom braku do komentara kako je njegova pokojna majka "imala simpatije prema Čarlsu".

S druge strane, kralj Čarls je u govoru pred američkim Kongresom naglasio važnost NATO-a i podrške Ukrajini, što su teme oko kojih se često razilazi s Trampovim stavovima.

