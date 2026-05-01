Kraljica Kamila i kralj Čarls, tokom svoje posete Sjedninjenim Američkim Državama, pojavili su se na više lokacija, na kojima su bile upriličene različite svečanosti i formalni susreti. Članove britanske kraljevske porodice, ugostili su predsednik Donal Tramp i njegova supruga Melanija Tramp, a trećeg dana posete, organizovan je obilazak najpoznatije biblioteke u Njujorku.

Ovim povodom, kraljici je na pomenutom događaju pravila društvo popularna glumica, zvezda serije "Se*s i grad", Sara Džesika Parker. Dok se o ovom susretu već naširoko priča, najveći fokus bio je na modnom stajlingu koji je ponela, a koji je izazvao podeljena mišljenja u javnosti.

Foto: Chris Jackson / Getty images / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia, Shannon Stapleton / AFP / Profimedia

Naime, diskutuje se da li je stajling popularne Keri bio neka vrsta omaža princezi Dajani, što je možda imalo za cilj da donekle ponizi kraljicu Kamilu, ili je jednostavno slučajnost, da pomenuti autfit podseća na nešto što je priceza Dajana nekada nosila.

Njena haljina sa tufnama, sa naboranim okovratnikom i dvorednim kopčanjem, podsećala je na prepoznatljive kreacije pokojne princeze iz osamdesetih godina.

Ipak, i kraljica i glumica bile su na visini zadatka, te su njihovi stajlinzi bili u potpunom kontrastu, budući da je Kamila ponela tamno teget kombinaciju, koja je pratila sve diplomatske protokole. Kostim je ukrasila brošem Britania koji je nekada pripadao pokojnoj kraljici, dok je Sara Džesika Parker ponela cipele nesvakidašnjeg dizajna. Osim popularne glumice, pomenutom događaju pojavila
se i Ana Vintur.

Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Inače, sam događaj bio je daleko od uobičajenog održan u Njujorškoj javnoj biblioteci kao deo inicijative Kraljičine čitalačke sobe i okupio je istaknute književne i kulturne stvaraoce sa obe strane Atlantika. Sara Džesika je, takođe, vezana za ovu biblioteku, a dok je s kraljicom silazila niz veličanstveno stepenište, privukla je dosta pažnje i svi su bili oduševljeni gracioznošću ovih poznatih dama.

