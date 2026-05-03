Itan Hok i Uma Turman godinama su bili omiljeni holivudski par, a onda je sve iznenadila vest o razvodu. Njih dvoje su se upoznali na snimanju filma "Gataka" 1997. godine, a već godinu dana kasnije su se venčali.

Dobili su ćerku Maju (28), koja je sada zvezda serije "Stranger Things". Početkom 2002. dobili su i sina Levona (24), ali godine 2005. glumica iz kultnih filmova "Kill Bill" i "Petparačke priče" podnela je zahtev za razvod.

Bilo je to usred glasina da Hok vara suprugu s njihovom dadiljom Rajan Šohjuz. Itan je te priče demantovao, ali ubrzo nakon što su se on i Uma razdvojili, započeo je vezu upravo s pomenutom dadiljom.

S njom se venčao 2008. godine i dobio dve ćerke, Klementinu (18) i Indijanu (15). Iako joj je Itan zadao strašan udarac, Uma je nakon razvoda odbila da govori loše o Hoku u medijima.

"Ne mogu da učestvujem ni u čemu što bi bilo kritički prema ocu moje dece. Samo treba da održim mir. Mislim da je pošteno reći da nisam izgovorila nijednu zlobnu reč i neću sada da počnem. To bi bilo strašno za moju porodicu", rekla je 2006. za časopis Parade.

Svi navedeni akteri sreli su se godinama kasnije u isto vreme na istom mestu, a posebna prilika bila je svadba njihove ćerke Maje, koja se u februaru ove godine udala za svog dugogodišnjeg dečka, Kristijana Lija Hatsona. Venčanje je održano u krugu najbližih u miru i bez preterane medijske pompe.

