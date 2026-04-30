Američki glumac Džordž Kluni doneo je veliku karijernu odluku uoči svog 65. rođendana – prihvatiće mirniji način života kako bi se posvetio filantropiji, dok će glumu staviti u drugi plan.

Kluni je objasnio da će u budućnosti više raditi na svojoj fondaciji Clooney Foundation for Justice, koju je osnovao sa suprugom Amal. Istakao je i da će sarađivati sa školom filma i televizije Roybal u Los Anđelesu, kojoj je cilj stvoriti „inkluzivniji program” za nedovoljno zastupljene studente zainteresovane za filmske i televizijske karijere.

„Radiću stvari koje me ispunjavaju jer više ne jurim za karijerom”, rekao je on za Page Six tokom Chaplin Award Gale koja se u ponedeljak održala u Linkolnovom centru u Njujorku. Glumac je dodao da je rad na ličnim projektima „na neki način koristan, jer provodi više vremena radeći stvari koje su mu važne”. „Tu je moj fokus”, naglasio je.

Međutim, ne planira u potpunosti odustati od posla koji ga je proslavio širom sveta. „Znate, ako dobijete dobru ulogu, prihvatite je!”, naglasio je on.

Inače, Kluni je na prestižnoj gali bio nagrađen za značajan doprinos filmskoj umetnosti, a priznao je da su mu takvi događaji pomalo neprijatni. „Mislim da bi se svako sa imalo, znate, pristojne doze integriteta osećao posramljeno kada neko ustane i hvali vas. Meni je to pomalo neprijatno”, rekao je on te dodao da mu je još uvek nestvarno da je od malih uloga koje je igrao na početku svoje karijere došao do nagrade u Linkolnovom centru.

