Sastav "Lavina" predstavio je svoju obradu čuvenog evrovizijskog hita "In my dreams", numere kojom je Norveška nastupila 2005. godine na takmičenju u Kijevu. Kako je ranije planirano, ovo je završna, treća promotivna faza naših ovogodišnjih predstavnika u okviru serijala "A Little Bit More / ALBM". Prethodno su obožavaoce obradovali simfonijskim aranžmanom i verzijom na engleskom jeziku svoje pesme "Kraj mene".

Sećanje na norveški glam-rok

Pesmu "In my dreams" originalno je izvela glam-rok grupa "Wig Wam". Oni su te 2005. godine u ukrajinskoj prestonici uspeli da se izbore za visoku poziciju, završivši takmičenje na devetom mestu u finalu.

Završnica evrovizijske promocije

Ovom obradom bend "Lavina" zaokružuje svoj ciklus dodatnih materijala pripremljenih za evrovizijsku publiku. Kroz različite muzičke stilove i jezike, domaći predstavnici su nastojali da svoju muziku, ali i lični muzički ukus, približe internacionalnim pratiocima najpopularnijeg muzičkog festivala.

Ko je bend Lavina

Niški metal bend osvojio je srca slušalaca kako glasom tako i energičnim nastupom i emocijom koju su preneli na scenu pa tako i do srca žirija ovogodišnje PZE. Grupa je nastala sredinom 2020. godine u Nišu, a već 2022. objavila je svoj debitantski album „Odyssey“, na kojem se našlo osam pesama ispevanih na engleskom jeziku. Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi). Lavina je poznata po energičnim nastupima i snažnoj kombinaciji različitih muzičkih uticaja, a prošle godine objavili su i singl "This, too, will pass".

U galeriji pogledajte nastup grupe Lavina na PZE 2026:

Nastavnik muzičkog

Posebnu pažnju javnosti privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je autentičnim izgledom i upečatljivim scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su njega i bend upoređivali sa italijanskom grupom Måneskin, poznatom po snažnoj estetici i provokativnoj energiji na sceni. Mnogima je bilo zanimljivo i to što je frontmen nastavnik muzičkog u Bujanovcu.

