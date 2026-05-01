Slušaj vest

Poznati glumački par, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković, odlučili su da prvomajske praznike provedu u krugu porodice, uživajući u prolećnom suncu i opuštenoj atmosferi prestonice. Njihov izbor za praznični izlet bio je beogradski Zoološki vrt, gde su viđeni u društvu svoje ćerkice.

Porodično uživanje

Goran Bogdan, Jovana Stojiljković sa ćerkom u BG Zoo vrtu Foto: Kurir

Iako važe za jedan od najpopularnijih umetničkih parova u regionu, Goran i Jovana su se trudili da ostanu neprimetni među brojnim posetiocima koji su okupirali Kalemegdan. U ležernom izdanju, par je sa osmehom pratio reakcije svoje naslednice na životinje, koristeći svaki slobodan trenutak za odmor od brojnih snimanja i profesionalnih obaveza.

Tajnovitost kao ključ sreće

Podsetimo, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković poznati su po tome što svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti i društvenih mreža. Retko se pojavljuju zajedno na crvenom tepihu, a još ređe dele detalje iz porodičnog života, pa je ovaj izlazak u Zoološki vrt bio retka prilika da se vide u potpuno prirodnom i opuštenom okruženju.

Goran Bogdan o roditeljstvu

Glumac Goran Bogdan sa koleginicom Jovanom Stojiljković pre dve godine dobio je dete, a tada je otkrio koliko je uvideo da mu se život menja. Dolazak ćerkice u njegov život doneo je i promene ali, kako glumac kaže, uvideo je i koliko su majke važne i koliko im se divi:

"Tek sam postao tata pa ne bih voleo previše da filozofiram. Ali jedno znam u ovih nekoliko meseci otkad smo dobili ćerku, majka je monolit. To što žena proživljava kroz majčinstvo je nadljudsko. Već sad naslućujem da mi iskustvo očinstva menja život. Ali majka je na pijedestalu, bez dileme", kazao je za hrvatsku Gloriu.

U galeriji pogledajte fotografije Gorana Bogdana i Jovane Stojiljković:

1/5 Vidi galeriju Goran Bogdan, Jovana Stojiljković Foto: ATA images, Damir Dervišagić, Antonio Anhel/ATA Images

Ovo je prvo dete za poznati glumački par, koji su i van scene bliski saradnici, a sada igraju i ulogu roditelja. Njihova saradnja na brojnim projektima iz oblasti glume i umetnosti već je dugo poznata javnosti, a sada će njihov odnos dobiti novu dimenziju sa dolaskom deteta. Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

"Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba," govorio je glumac.

Pogledajte video: Goran Bogdan o slučaju Lečića