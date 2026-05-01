Poznata voditeljka Nina Radulović raznežila je svoje pratioce na Instagramu objavivši fotografiju sa sinom Lavom, kojeg je dobila tokom braka sa proslavljenim glumcem Branislavom Lečićem. Na slici je u prvom planu to koliko je mladi Lav porastao, s obzirom na to da je visinom već nadmašio svoju majku, dok Nina pored njega blista od ponosa.

Šaljiva poruka

Iako su Nina i Lečić stavili tačku na svoj brak pre dosta vremena, oboje su podjednako posvećeni odgajanju sina. Voditeljka je uz fotografiju iz porodičnog doma dodala i duhovit komentar upućen bivšem mužu, svesna da Lav možda ne voli preterano eksponiranje.

"Grdiće me, znam, ali ja moram", napisala je šaljivo Nina.

Nina Radulović objavila selfi sa sinom Lavom Foto: Printscreen/Instagram/niina_radulovic_official

Izazovi roditeljstva i školski dani

Nina je ranije otvoreno govorila o tome kako izgleda njena svakodnevica i koliko je uključena u obrazovanje svog naslednika. Istakla je da joj školsko gradivo nije strano i da zajedno sa sinom prolazi kroz sve lekcije.

"Ako je to slobodno vreme sa sinom - imam sa njim, kada učimo. Četvrti razred, odličan je đak, ima sve petice, hvala na pitanju. Svi mu predmeti odlično idu, i ja sam bila odličan đak, sada sve ispočetka", objasnila je voditeljka, dodajući da je Lav s vremenom prestao da bude fasciniran činjenicom da su mu roditelji javne ličnosti.

Takođe, izrazila je nadu da će se u budućnosti ponovo ostvariti kao majka, naglašavajući da to zavisi od prirode i sudbine, dok je na poslovnom planu fokusirana na razvoj svoje produkcijske kuće.

Visina kao zaštitni znak

Mnogi se često pitaju koliko je zapravo visoka jedna od najlepših žena sa naših malih ekrana. Nina je jednom prilikom, na svojstven i duhovit način, otkrila taj podatak, potvrđujući da drži tron najviše dame na javnoj sceni.

"Pa, dobro... Imam 186 cm... Mogu nogom da dotaknem vrh zgrade!", izjavila je ranije.

Zbog svoje visine, voditeljka retko poseže za visokim potpeticama i uglavnom bira ravnu obuću. Ipak, priznala je da pronalazak adekvatnih cipela u broju 41 često predstavlja pravi podvig.

"Ja se svaki put iznerviram kad uđem u prodavnicu obuće i pitam za svoj broj, a zaposleni mi kažu 'taj broj prvi ode, a imamo samo jedan par u kolekciji'", požalila se svojevremeno Nina.

