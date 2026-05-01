Slušaj vest

"Veštica iz Blera" se vraća! Reditelj horora Dilan Klark režiraće novo viđenje filma „The Blair Witch Project“ za kompaniju Lionsgate.

Originalne zvezde Džošua Leonard i Majkl C. Vilijams vraćaju se kao izvršni producenti. Iz produkcije iz 1999. godine vraćaju se i Eduardo Sančez, Danijel Mirik i Greg Hejl, koji će takođe biti izvršni producenti.

Iako detalji radnje još nisu otkriveni, nova "Veštica iz Blera" doneće kompletnu mitologiju i nasleđe franšize novoj generaciji pripovedanja. Najava rimejka prvi put je objavljena 2024. godine na događaju CinemaCon.

Povratak Vilijamsa i Leonarda predstavlja veliki razvoj događaja. Nakon najave rimejka, glumci su razgovarali za Variety i rekli da su bili zatečeni; niko iz Lionsgate-a ih nije unapred obavestio da će se njihova lica i imena ponovo naći svuda po internetu kako bi promovisali horor franšizu u kojoj nisu pristali da učestvuju.

Foto: Haxan Films / AFP / Profimedia

U to vreme, Heder Donahju je rekla: „Dogovorili smo nekoliko konvencija. Lepo je čuti lepe stvari od fanova i videti momke. Po prvi put u celoj istoriji ovog projekta, sve je delovalo baš lepo. A onda — bum — dolazi ova objava, i pomisliš: ‘koji bezobrazluk.’“

Izgleda da su stvari u međuvremenu rešene, jer će se oba glumca ponovo vratiti u šumu.

„The Blair Witch Project“ navodno je zasnovan na istinitoj priči o troje studenata-filmaša koji nestaju dok snimaju film o legendi veštice iz Blera. Film je zaradio ogromnih 248 miliona dolara i iznedrio dve filmske franšize. Lionsgate trenutno upravlja „escape room“ atrakcijom u Las Vegasu pod nazivom „Escape Blair Witch“.

Džejms Van iz kompanije Atomic Monster i Džejson Blum iz Blumhouse-a udružiće se sa producentom Rojem Lijem na produkciji novog filma.

Adam Hendriks i Greg Gilrit produciraju za Divide/Conquer. Stiven Šnajder je izvršni producent. Majkl Klir i Džadson Skot su izvršni producenti za Atomic Monster, dok Alajna Glastal nadgleda projekat za tu kompaniju. Skot O’Brajen i Pavan Kalidindi nadgledaju projekat za Lionsgate. Fil Strina pregovarao je o ugovoru u ime studija.

(Kurir.rs/ Variety)

Bonus video: