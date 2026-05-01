Izvršni direktor studija koji stoji iza filma „Majkl“ (Michael) zvanično je potvrdio da je nastavak u fazi razvoja i da bi snimanje moglo da počne već tokom ove godine.

Biografski film o Majklu Džeksonu, koji prati njegov život od detinjstva pa sve do vrhunca popularnosti krajem osamdesetih godina, ostvario je neverovatan uspeh na blagajnama. Sa globalnim otvaranjem od 217 miliona dolara, film je oborio rekorde u žanru muzičkih biografija, nadmašivši uspeh koji je 2019. godine postigla „Boemska rapsodija“ (Bohemian Rhapsody). Iako su se glasine o nastavku pojavile odmah nakon premijere, sada imamo i zvaničnu potvrdu studija.

Gostujući u podkastu „The Town“ kod Meta Belonija, Adam Fogelson, čelnik studija Lionsgate, izjavio je da je vrlo verovatno da će se nastavak snimati ove ili sledeće godine. On je istakao da postoji sasvim dovoljno materijala za još jedan film.

„Postoji ogromna količina muzike... i životnih iskustava, nezavisno od svih optužbi, koja bi sama po sebi ispunila više od još jednog celog filma“, rekao je Fogelson. Kao primer onoga što bi publika mogla da vidi u nastavku, on je naveo umetnikov legendarni nastup na poluvremenu Superbola 1993. godine.

Ipak, tačan vremenski okvir produkcije još uvek je nejasan. Glavna prepreka je reditelj prvog filma, Antoan Fukva, koji je trenutno zauzet radom na projektu za Netflix u kojem glumi Denzel Vošington. „Još uvek nismo došli do trenutka u kojem moramo da rešavamo te logističke probleme“, dodao je Fogelson.

Jedna od najosetljivijih tema o kojoj je direktor govorio jeste da li će novi film obraditi optužbe za seksualno zlostavljanje dece, koje su Majkl Džekson i njegovi zastupnici uvek oštro demantovali.

Prvobitni plan za prvi film bio je da se ove optužbe uključe u priču, ali je zbog klauzule u jednom pravnom poravnanju produkcija morala da potroši 15 miliona dolara na ponovna snimanja. Zbog toga se prvi film završava u ranijem periodu pevačevog života, a fokus je pomeren na njegov složen odnos sa ocem Džoom, kojeg tumači Kolman Domingo.

Na pitanje da li će se nastavak baviti tim kontroverznim periodom, Fogelson je bio rezervisan: „To je zaista komplikovano pitanje. Nisam siguran da sam ja najbolja osoba za taj odgovor, niti da je sada pravo vreme za to.“

Dok publika čeka zvanične datume, jasno je da Lajonsgejt planira da maksimalno iskoristi bogatu i kompleksnu biografiju kralja popa, fokusirajući se na njegovu muzičku zaostavštinu i nastupe koji su menjali istoriju zabave.

(Kurir.rs/ Telegraf)

