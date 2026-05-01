Slušaj vest

Fanovi Bijonse veruju da se približava vreme za završni „čin“ njenog trodelnog albuma, odnosno treći album.

Ako se vratimo u 2022. godinu, dobitnica Gremija najavila je trilogiju albuma u „tri čina“, od kojih je prvi, Renaissance, ubrzo potom objavljen.

Dok je Renaissance bio ukorenjen u dens i haus muzici, nastavak Cowboy Carter bio je istraživanje kantri muzike, sa posebnim naglaskom na pionirske crnačke muzičare tog žanra.

Nakon nedavne dvogodišnjice albuma Cowboy Carter, fanovi poznati kao "Beyhive" sada su uvereni da se pevačica sprema da predstavi treći čin, za koji se naširoko spekuliše da je inspirisan rok muzikom.

Bijonse Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ranije ove nedelje primećeno je da je Bijonse uklonila sav Cowboy Carter merchandise (stvari vezane za poslednju turneju i album) sa svoje zvanične onlajn prodavnice, što ukazuje na kraj te ere, prenosi yahoo news.

Takođe je uočeno da je postavila stari intervju sa grupom Destiny’s Child i Stivijem Niksom - čiju pesmu Edge of Seventeen je trio semplovao u svom hitu Bootylicious - što je dodatno podgrejalo spekulacije da bi rok-inspirisan album Bijonse mogao uskoro da stigne.

Bijonse se i ranije poigravala rok muzikom.

Pored semplovanja pesme Edge of Seventeen u Bootylicious, ova zvezda obradila je pesmu Alanis Moriset You Oughta Know, nastupala uživo sa Prinsom i Tinom Tarner, i sarađivala sa Džekom Vajtom na svom albumu Lemonade iz 2016, koji je tom dvojcu doneo nominaciju za najbolju rok izvedbu na narednim Gremijima.

Njena turneja Cowboy Carter iz 2025. godine takođe je sadržala više omaža rok muzici, što je dodatno podstaklo nagađanja da će to biti pravac trećeg čina.

Bijonse Foto: via PictureGroup / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ranije ovog meseca pojavio se snimak Hejli Vilijams, frontmenke benda Paramore, koju su ispitivali o tome da li je pozvana da učestvuje u sledećem muzičkom projektu Bijonse.

„Šta želite da uradim ako jesam?“ našalila se u odgovoru. „Devojko, ne znam da li jesam ili nisam. Nemam odgovor. Volela bih da mogu da vam kažem. Kad bih mogla bilo kome da kažem, to biste bili vi sada. Možda ćete saznati pre mene.“

Prošle godine, obožavaoci Bijonse takođe su bili uvereni da ona šalje skrivenu poruku o trećem činu putem reklame u kojoj se pojavila za Levi’s.

Ovog vikenda, Bijonse će biti jedna od poznatih domaćina na ovogodišnjoj Met Gali, iako je njen predstavnik već odbacio spekulacije da će upravo tamo započeti promociju novog albuma.

Bonus video: